Phạt 2 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

UBND thành phố Hà Nội quyết định xử phạt hành chính Honda ô tô Tây Hồ - đơn vị chuyên buôn bán và sửa chữa ô tô số tiền 20 triệu đồng, do không có bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định; phạt tiền 50 triệu đồng do không đăng ký nguồn chủ chất thải nguy hại, không đăng ký điều chỉnh nguồn chủ chất thải nguy hại; phạt tiền 1 triệu đồng do xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

UBND thành phố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với nhà hàng Bia tươi Cientos - chuyên sản xuất bia và kinh doanh dịch vụ ăn uống, địa chỉ tại đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy số tiền 20 triệu đồng, do có hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10m3/ngày đến dưới 50m3/ngày, quy định tại Nghị định 117/NĐ-CP của Chính phủ. Về lĩnh vực tài nguyên nước, nhà hàng bị xử phạt 10 triệu đồng, do có hành vi xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép theo quy định của pháp luật, lượng nước thải từ 10m3/ngày đêm đến dưới 50m3/ngày đêm, quy định tại Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17-3-2005 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Như vậy, tổng số tiền phạt mà 2 doanh nghiệp phải nộp phạt là 101 triệu đồng. Ngoài ra, UBND thành phố buộc 2 doanh nghiệp phải chấm dứt ngay các hành vi vi phạm trên và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Theo Thu Hạnh (ANTĐ)