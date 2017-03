Phạt 22 năm tù bốn công an đánh chết người

Cả bốn bị cáo bị kết tội cố ý gây thương tích. Hai bị cáo cùng bị phạt tám năm tù là thượng sĩ Danh Nhãn (nguyên cảnh sát khu vực thị trấn Ngã Năm) và Trần Quốc Thắng (dân quân tự vệ). Thượng úy Võ Văn Út Đèo (nguyên phó công an thị trấn Ngã Năm) nhận mức án hai năm tù và trung sĩ Trần Tuấn Khải (nguyên cảnh sát khu vực thị trấn Ngã Năm) nhận án bốn năm tù.

Theo cáo trạng, vào ngày 30-3, thượng úy Đèo phân công thượng sĩ Nhãn, trung sĩ Khải cùng một số dân quân tự vệ (trong đó có Thắng) xuống ấp 3 mời ông Dữ về trụ sở làm việc vì có tin báo ông Dữ nhậu say đánh mẹ ruột. Khi đến trụ sở công an, ông Dữ và Khải có xích mích. Khải đã dùng dùi cui hành hung ông Dữ nhiều lần. Tiếp theo, ông Dữ bị Nhãn và Thắng tra tấn đến trọng thương. Theo kết quả giám định pháp y, ông Dữ tử vong do chấn thương kín ở vùng bụng, rách mặt sau thùy phải gan gây mất máu cấp.

