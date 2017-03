Phạt 25 triệu đồng vì thi công sai dẫn đến “hố tử thần”

Cụ thể, khi thi công hạng mục thoát nước của dự án cải tạo đường Trường Sa (ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè), nhà thầu thi công là Công ty Thái Sơn đã đấu nối không đúng phương án, làm xuất hiện “hố tử thần” trước nhà 1480 Trường Sa, phường 3, quận Tân Bình, TP.HCM.

Theo ông Hận, thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM xuất hiện nhiều “hố tử thần” do quá trình thi công không đúng phương án thi công. Do vậy, trong thời gian tới, thanh tra giao thông sẽ xác định rõ nguyên nhân đối với các trường hợp lún sụt (trước khi xử lý) để truy trách nhiệm cụ thể. Nếu nguyên nhân là do đấu nối ẩu, thi công không đúng thiết kế sẽ phạt nghiêm.

M.PHONG