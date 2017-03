Phạt 85 triệu đồng xe khách "nhồi" tới 117 người

Hành khách bị nhồi nhét ngồi giữa lối đi trên xe khách. Ảnh minh họa

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 24/2, trên QL1, đoạn qua huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), tổ TTKS đã phát hiện xe khách BKS 14B-004.39 và 37B-003.78 chạy hướng Nghệ An - Hà Nội có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh kiểm tra, hai xe trên đã rú ga bỏ chạy. Lập tức, tổ TTKS đã thông báo về Trạm CSGT để bố trí đón lõng.

Đến 20h30 tại Km 335 QL1, đoạn địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, lực lượng CSGT đã bố trí lực lượng, dùng xe chuyên dụng chặn bắt. Qua kiểm tra, xe khách 14B-004.39 do Trần Văn Phơn (SN 1985, trú tại xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển chở 117 hành khách, vượt xa quy định chỉ được phép chở 37 người. Còn xe 37B-003.78 do Nguyễn Văn Dân (SN 1970 ở TP Vinh, Nghệ An) điều khiển chở trên xe 74 người, trong khi quy định cho phép chở 40 người. Thông tin ban đầu cho biết, hai xe khách này đang hoạt động chở khách từ Nghệ An đi Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trạm CSGT QL1 đã báo cáo lên Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn xin ý kiến chỉ đạo. Ngay sau đó, Sở GTVT Thanh Hóa đã điều động 6 phương tiện tới hiện trường để luân chuyển hành khách từ hai xe khách vi phạm nói trên, đến 1h30 sáng 25/2, việc san tải khách mới được hoàn tất.

Hiện nay, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ phương tiện, lập biên bản xử phạt đối với xe khách 14B-004.39 với tổng số tiền phạt là 85 triệu đồng; xe 37B-003.78 bị phạt 38 triệu đồng.

Theo Phúc Tuấn/atgt