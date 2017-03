Phạt ba tàu khai thác cát trái phép

Ba tàu gồm: tàu Đna-0350 do ông Huỳnh Hà (trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) làm chủ, tàu QNa-0662 của Võ Văn Ánh (ngụ phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) và một tàu gỗ không số do Nguyễn Văn Kỉnh (khu Hòa An, quận Cẩm Lệ) điều khiển. Cả ba tàu nói trên không có giấy phép khai thác khoáng sản, đã hút trộm hơn 13 m3 cát.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm, chuyển Thanh tra Sở TN&MT xử lý. Theo đó, tàu của ông Hà bị phạt 15 triệu đồng, hai tàu còn lại bị phạt 10 triệu đồng/tàu. Thời gian qua, khu vực sông Cẩm Lệ (đoạn qua phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) thường xuyên xuất hiện các tàu đến khai thác cát trái phép. Cơ quan chức năng đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

L.THỦY