Phát biểu của Thủ tướng về tăng cường an ninh hạt nhân

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:Thưa Ngài Thủ tướng Hà Lan Mark RutteThưa quý vị,Thay mặt Chính phủ Việt Nam, tôi đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Hà Lan, Ngài Thủ tướng Mark Rutte và các quốc gia, tổ chức quốc tế trong việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ ba.Tôi tin tưởng rằng Hội nghị lần này sẽ đề ra phương hướng và các biện pháp mới, hiệu quả nhằm tăng cường hơn nữa an ninh hạt nhân và giảm thiểu nguy cơ khủng bố hạt nhân ở từng quốc gia và trên toàn thế giới.Nhận thức trách nhiệm chính trong việc bảo đảm an ninh hạt nhân là của từng quốc gia, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống luật pháp về an ninh hạt nhân, bảo đảm kiểm soát an ninh hầu hết các nguồn phóng xạ cường độ cao, bắt đầu triển khai các biện pháp kiểm soát xuất nhập khẩu nguồn phóng xạ tại một số sân bay và cảng biển, đào tạo đội ngũ cán bộ và xây dựng văn hóa an ninh cho các cơ quan có liên quan, đồng thời tích cực tham gia các công cụ pháp lý và các sáng kiến quốc tế có liên quan đến an ninh hạt nhân.Từ sau Hội nghị thượng đỉnh Washington 2010 và Seoul 2012, Việt Nam đã phê chuẩn Nghị định thư bổ sung (9/2012); gia nhập và phê chuẩn Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và Phần Sửa đổi (10/2012); hợp tác với IAEA, Liên bang Nga và Hoa Kỳ hoàn thành việc chuyển trả toàn bộ số nhiên liệu urani có độ làm giàu cao đã qua sử dụng về Liên bang Nga, kết thúc thành công chương trình chuyển đổi nhiên liệu cho Lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt (7/2013); gia nhập Công ước chung về An toàn quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và An toàn quản lý chất thải phóng xạ (10/2013).Chúng tôi cũng đang tích cực chuẩn bị tham gia Công ước quốc tế về ngăn chặn các hành động khủng bố hạt nhân (ICSANT).Việt Nam đánh giá cao vai trò trung tâm của IAEA trong cấu trúc an ninh hạt nhân quốc tế. Chúng tôi đã đóng góp tích cực vào các hoạt động của IAEA, cũng như đã sử dụng hiệu quả các trợ giúp của IAEA về an ninh hạt nhân.Trên cương vị thành viên và là Chủ tịch Hội đồng Thống đốc IAEA nhiệm kỳ 2013-2014, Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để cùng các đối tác đóng góp tích cực cho việc bảo đảm an ninh hạt nhân trên toàn cầu.Việt Nam hợp tác chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN nhằm xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định và không có vũ khí hạt nhân; đồng thời tăng cường hợp tác với IAEA và nhiều quốc gia khác trong việc phát triển cơ sở hạ tầng và các điều kiện cần thiết để thực hiện Chương trình điện hạt nhân quốc gia một cách hiệu quả và bảo đảm an toàn, an ninh.Thưa quý vị,Sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân là mục tiêu chung của nhân loại mà chúng ta đang hướng tới. Cùng với việc khuyến khích các quốc gia thực hiện các biện pháp tự nguyện phù hợp với khả năng của mình, chúng ta cần có những chương trình, giải pháp cụ thể và phù hợp để hỗ trợ các nước đang phát triển trong lĩnh vực này và tiếp tục tăng cường vai trò của các thể chế đa phương, đặc biệt là IAEA, Liên hợp quốc.Việt Nam ủng hộ những phương hướng và biện pháp tổng thể nêu trong Thông cáo của Hội nghị. Chúng tôi đã tham gia một số sáng kiến được đưa ra tại Hội nghị này và ủng hộ việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân năm 2016 tại Hoa Kỳ.

Trân trọng cảm ơn.

Theo TTXVN