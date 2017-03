Phạt chủ câu lạc bộ vì khách để xe lề đường

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 14-4 đăng loạt bài “Để xe ngoài đường: Phạt khách hay chủ quán” phản ánh việc hơn 40 người khách gửi xe ở Câu lạc bộ số 8 ở 476C Lũy Bán Bích (phường Hòa Thành, quận Tân Phú, TP.HCM) để vào vui chơi, giải trí. Sau đó, nhân viên câu lạc bộ đã xếp xe ở lề đường...

Kiện chủ tịch ủy ban

Trước vi phạm này, Công an quận Tân Phú đã phạt tiền các chủ xe vì để xe ở lòng đường, hè phố trái quy định (theo điểm d khoản 2 Điều 9 Nghị định 34 ngày 2-4-2010 của Chính phủ). Tiếp đó, UBND quận Tân Phú cũng xử phạt chủ câu lạc bộ 30 triệu đồng do chiếm dụng đường phố để làm nơi trông giữ xe (theo điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định 34)...

Chủ câu lạc bộ cho rằng với việc để xe ngoài đường không thể vừa phạt chủ xe vừa phạt chủ câu lạc bộ vì một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt hành chính một lần. Do vậy, chủ câu lạc bộ đã kiện chủ tịch UBND quận yêu cầu hủy bỏ việc xử phạt 30 triệu đồng nói trên.

Tại phiên tòa ngày 21-9, đại diện câu lạc bộ cho biết thêm sau khi bị phạt, các chủ xe đã lấy xe đi, bãi xe câu lạc bộ không còn xe. Câu lạc bộ không có hành vi chiếm dụng đường phố để trông giữ xe nữa. Do đó, nếu đã phạt khách thì không thể phạt câu lạc bộ. Còn nếu phạt câu lạc bộ thì không thể phạt khách. Trước đây, cũng với lỗi này thì quận chỉ phạt câu lạc bộ chứ không phạt khách.

Người này lý giải thêm, khi giữ xe của khách là giữa chủ câu lạc bộ và khách đã ràng buộc nhau bằng hợp đồng gửi giữ. Nếu mất xe hay bị hư hỏng xe của khách trong quá trình coi giữ thì chủ câu lạc bộ phải bồi thường cho khách. Như vậy, chỉ có một trong hai người có lỗi khi để xe ở lòng, lề đường chứ không thể nói cả hai cùng vi phạm để rồi cùng bị phạt.

Xử phạt đúng!

Ngược lại, đại diện cho người bị kiện bảo việc phạt chủ câu lạc bộ về hành vi chiếm dụng đường phố làm nơi trông giữ xe là đúng luật. Công an quận xử phạt những người khách là do để xe ở lề đường, còn chủ câu lạc bộ bị phạt là do chiếm dụng đường phố... Mỗi người vi phạm bị phạt khác nhau, mức phạt khác nhau.

Đại diện VKSND quận Tân Phú cũng cho rằng cả khách lẫn chủ câu lạc bộ đều có vi phạm nên việc xử phạt là đúng. Việc xử phạt khách vi phạm là xử phạt hành vi của cá nhân, còn xử phạt câu lạc bộ là hành vi vi phạm của tổ chức kinh doanh và việc phạt này dựa vào hai điều khoản khác nhau.

Sau khi xem xét, TAND quận Tân Phú nhận định việc để xe ở lòng đường hè phố trái quy định của pháp luật, là lỗi của chủ phương tiện và họ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Còn chủ câu lạc bộ chiếm dụng lòng đường hè phố làm nơi trông giữ xe nên bị UBND quận Tân Phú xử phạt hành chính 30 triệu đồng là đúng. Do vậy, tòa bác yêu cầu khởi kiện của chủ câu lạc bộ...

Khách không có lỗi? Trước đây, khi bàn về việc xử phạt trên cũng đã xuất hiện hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng chỉ cần phạt chủ câu lạc bộ, còn một bên bảo phải phạt cả hai. Bên nói phạt chủ câu lạc bộ cho rằng ý thức của hơn 40 khách là gửi xe cho chủ câu lạc bộ giữ để đảm bảo an toàn và bao gồm cả việc không xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông. Họ không trực tiếp thực hiện hành vi để xe ở lòng đường, hè phố mà người trực tiếp thực hiện hành vi đó là chủ câu lạc bộ. Hậu quả phát sinh từ việc để xe không nằm trong mong muốn của những người khách. Do lỗi thuộc về chủ câu lạc bộ nên quận Tân Phú phạt người chủ này là đủ. Ý kiến về phạt cả hai cho rằng trước khi vào câu lạc bộ, khách phải xem xét bãi giữ xe. Nếu thấy bãi đó lấn chiếm lòng, lề đường thì khách có thể yêu cầu nhân viên của câu lạc bộ gửi xe của mình ở bãi khác hoặc khách có thể từ chối gửi xe, không vào câu lạc bộ. Nếu khách vẫn gửi xe ở bãi giữ xe trái phép tức là khách đã tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật của chủ câu lạc bộ...

NGUYỄN QUỲNH