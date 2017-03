Phạt chủ hàng mới dẹp được xe quá tải

“Năm 2014, chúng ta quyết liệt kiểm soát tải trọng, bước đầu đã tạo được môi trường vận tải cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực vận tải, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT). Trong quá trình thực hiện, Bộ GTVT luôn lắng nghe, đối thoại để tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp (DN) vận tải để mối quan hệ giữa quản lý nhà nước, DN hài hòa, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội…” - Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát biểu tại buổi đối thoại với các DN vận tải ngày 11-3.

Ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa Hải Phòng, cho biết: Hiện còn nhiều xe quá tải vượt trạm, canh thời gian nghỉ của trạm kiểm soát tải trọng để vượt trạm. Do vậy các trạm cân nên lắp camera giám sát để xử lý các xe quá tải vượt trạm. Ngoài xử lý xe chở quá tải, Bộ GTVT cần có các biện pháp xử lý tận gốc ở nơi bốc dỡ hàng hóa. “Hiện nay, các cảng lớn do Bộ GTVT quản lý thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát tải trọng. Nhưng các cảng nhỏ do địa phương quản lý vẫn còn tình trạng chở hàng quá tải, Bộ GTVT nên kiểm tra, chấn chỉnh…” - ông Tiến đề nghị.

Theo ông Thái Văn Chung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM, tình trạng chở quá tải ở TP.HCM chuyển biến rõ rệt, phần lớn DN ủng hộ và chấp hành việc kiểm soát tải trọng. Các cảng ở TP.HCM thực hiện nghiêm túc cam kết với Bộ GTVT. “Tuy nhiên, các cảng chỉ kiểm soát hàng hóa từ cảng đi ra, còn hàng hóa từ ngoài vào cảng vẫn chưa được kiểm soát tải trọng. Theo phản ánh, DN vận tải nhiều nhà máy xi măng vẫn bốc hàng quá tải lên xe…” - ông Chung phản ánh.

Trạm kiểm soát tải trọng trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7. Ảnh: TRUNG DUNG

Theo ông Chung, hiện nay xe quá tải lưu thông trên đường chỉ có ba đối tượng bị xử phạt là chủ DN vận tải, tài xế và người xếp dỡ. Trong khi đó, chủ hàng là người điều phối hoạt động chở hàng, điều khiển được ba đối tượng trên. “Theo tôi, Bộ GTVT cần bổ sung xử phạt chủ hàng mới bình đẳng với các đối tượng còn lại...” - ông Chung kiến nghị.

Cũng theo ông Chung, quy định xử phạt xe quá tải hiện nay, cùng một lỗi vi phạm nhưng cá nhân bị xử phạt chỉ bằng 1/2 pháp nhân vi phạm. Kinh doanh vận tải là kinh doanh có điều kiện, Bộ GTVT đang định hướng dẫn hoạt động hình thành các DN vận tải lớn để bảo đảm hoạt động kinh doanh. Quy định xử phạt hiện nay tạo ra sự bất bình đẳng giữa cá nhân và pháp nhân, vô hình trung cổ súy cho cá nhân sai phạm mạnh hơn.

Ông Lê Thanh Hà, Chánh Thanh tra Bộ GTVT, cho biết: Thanh tra Bộ GTVT tiếp tục kiểm tra đột xuất các trạm kiểm soát để chống tiêu cực trong lực lượng kiểm soát tải trọng. Sắp tới, Thanh tra Bộ GTVT sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra việc bốc xếp hàng hóa quá tải lên xe. Ngoài ra, Thanh tra Bộ GTVT tham mưu lãnh đạo Bộ có văn bản gửi các cơ quan liên quan và 63 tỉnh, thành đề nghị ít nhất phải có hai đường dây nóng để xử lý xe quá tải.