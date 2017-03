Phạt chung thân kẻ giết vợ "đổ tội" cho tàu hỏa cán

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Trang (31 tuổi, vợ Tuấn).

Theo cáo trạng, chiều 6-12-2012, Tuấn nhậu say về đã lớn tiếng cãi vã với vợ là chị Nguyễn Thị Trang. Trong lúc đôi co, Tuấn buông lời chửi bới, xúc phạm vợ vì cho rằng các con do chị Trang sinh ra không phải là con của Tuấn. Bực tức vì bị chồng xúc phạm nặng nề, chị Trang bỏ ra khỏi nhà.

Đến 4g sáng 7-12-2012, do không thấy chị Trang, Tuấn cầm theo 1 chiếc búa đi tìm vợ và gặp chị Trang đang ngồi khóc gần đường sắt, cách nhà khoảng 500m. Tại đây, 2 vợ chồng tiếp tục cãi nhau, trong cơn điên cuồng, Tuấn đã cầm búa bổ mạnh vào sau gáy chị Trang làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Tuấn ung dung về nhà, lên giường ngủ tiếp.

Khi người dân phát hiện chị Trang chết đến báo, Tuấn tỏ ra đau khổ, cho rằng vợ mình bị tàu lửa cán. Tuy nhiên, qua thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Bình Định đã xác định Tuấn chính là kẻ giết vợ.

Tuấn và chị Trang kết hôn từ năm 2002 và có 3 con nhỏ.

Theo XUÂN VINH (TTO)