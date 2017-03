Phạt Công ty Thành Tài - Long An 40 triệu đồng

UBND tỉnh Long An đã ban hành quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với Công ty CP SX-DV-TM-XD Thành Tài - Long An (Công ty Thành Tài - Long An) về hành vi sử dụng các loại bình chứa gas của các nhãn hiệu khác và sản xuất, sửa chữa bình chứa gas không có giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Long An phát hiện 4.524 bình chứa gas (loại 12 kg) của các công ty kinh doanh gas như: Vina gas, Shell gas, Petronas gas, Saigon gas, H-gas, Gia Đình gas và Petrolimex gas đang lưu giữ trong kho của Công ty Thành Tài - Long An. Đại diện Công ty Thành Tài - Long An cho rằng đây là số vỏ của các công ty kinh doanh gas khác gửi nhưng không xuất trình được hợp đồng cung cấp vỏ của tất cả các thương hiệu gas trên. Cơ quan chức năng đã ra quyết định tịch thu 4.524 bình chứa gas. Theo D.M.Phương (NLĐ)