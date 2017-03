Phạt doanh nghiệp xả nước thải độc hại ra sông Hậu

Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) - Công an TP Cần Thơ cho biết: UBND TP Cần Thơ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại Huy Việt - Tây Đô (P.Thuận An, Q.Thốt Nốt, TP Cần Thơ) 370 triệu đồng do xây lắp công trình xử lý chất thải không đúng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên... ra môi trường, không bố trí nơi an toàn để lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại; buộc công ty phải tháo dỡ công trình xây dựng sai phép.

Như đã thông tin, ngày 31.3, lực lượng trinh sát thuộc Đội 2 (PC49) cùng các ngành chức năng phát hiện một hệ thống ngầm của công ty này xả nước thải độc hại trực tiếp ra sông Hậu được thiết kế một cách tinh vi (ảnh). Theo PC49, với thiết kế hiện tại, công ty sản xuất 1,7 triệu lít cồn/năm thì hằng ngày xả nước thải độc hại trực tiếp ra sông Hậu ít nhất là 400m3. Theo Mai Trâm (TNO)