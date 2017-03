Phát hiện 40 tấn măng có dòi, hôi thối sắp bán ra thị trường

(PLO)- Sáng 15-4, Đội Cảnh sát môi trường (Công an TP Vinh) phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An và Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An phát hiện, bắt giữ vụ 35 tấn măng có dòi, đang bốc mùi hôi thối.