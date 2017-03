Phát hiện gần 300 kg gỗ trắc không rõ xuất xứ

Phát hiện chiếc xe chạy trên địa phận thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh có dấu hiệu khả nghi nên công an dừng xe kiểm tra và phát hiện xe chở gỗ. Lái xe Lê Đăng Tuấn (trú phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) khai là chở thuê cho một người tên Hoàng Văn Chung chưa rõ nơi cư trú.

Hiện xe và gỗ đang bị công an tạm giữ. Công an đang mở rộng điều tra vụ chở gỗ này.

PHƯƠNG NAM