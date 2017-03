Phát hiện nhiều vụ bán vé tàu giả

Theo điều tra ban đầu, người bán vé tàu Tết giả tên Nguyễn Thành Thiện (ngụ tại P.10, Q.3)



Vào thời điểm bị phát hiện, công an và lực lượng an ninh nhà ga đã thu giữ 19 vé tàu giả gồm 8 vé tàu SE2 đi từ Sài Gòn đến Đà Nẵng vào ngày 30.1.2011 và 11 vé tàu SE3 từ Đà Nẵng về ga Sài Gòn ngày 9.2.2011.



Ông Thành cho biết thêm, trước đó, vào ngày 16.12.2010, Công an P.10 đã thu giữ 33 vé tàu giả đi vào dịp trước và sau Tết Tân Mão 2011 tại địa bàn P.10 gồm 4 vé từ ga Sài Gòn đi Huế, 4 vé từ ga Sài Gòn đi Đà Nẵng, 6 vé từ Sài Gòn đi Hà Nội và 19 vé khứ hồi từ Huế về ga Sài Gòn sau Tết.



“Ga Sài Gòn đề nghị khách có nhu cầu mua vé đi tàu nên liên hệ trực tiếp nhà ga hoặc gọi điện thoại mang vé đến nhà, không nên mua vé bên ngoài nhà ga để tránh gặp phải vé giả, không đi tàu được”, ông Thành khuyến cáo.





Theo Trần Duy (TNO)