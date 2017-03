Phát hiện vật thể nghi là mảnh vỡ máy bay

Bí ẩn bao trùm Nhận định nguyên nhân máy bay bị mất tích, ông Đinh Viết Tuấn - Phó Trưởng phòng An toàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết: Chiếc máy bay mất tích loại trừ nguyên nhân do thời tiết. Ông Tuấn cũng cho hay ngay trong trường hợp máy bay chết hai động cơ vẫn còn khoảng 20 phút để tổ bay ra tín hiệu cấp cứu. "Giả thiết cháy trong buồng lái rất khó xảy ra vì máy bay được sản xuất theo công nghệ cực kỳ hiện đại, an toàn cao. Máy bay chỉ mất liên lạc hoàn toàn khi phi công lỡ tay tắt chế độ stand by hoặc cố tình tắt, radar mặt đất không xác định được" - ông Tuấn nói. Theo ông Lai Xuân Thanh - Cục trưởng Cục Hàng không - Bộ GTVT, nếu máy bay bị nạn rơi trên vùng FIR (vùng kiểm soát bay) của Việt Nam thì Việt Nam sẽ có trách nhiệm chủ trì việc điều tra và triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường, trục vớt máy bay và các vấn đề liên quan. Theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), tham gia điều tra sẽ gồm đại diện của các quốc gia có liên quan: Quốc gia đăng ký máy bay (Malaysia), quốc gia thiết kế, chế tạo (Hoa Kỳ), quốc gia thiết kế và chế tạo động cơ (Anh). Ngoài ra, các quốc gia có nhiều nạn nhân cũng sẽ được phép tham gia vào quá trình điều tra có hạn chế để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. THÀNH VĂN