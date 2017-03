Phát hiện vật thể nghi là phao và xuồng cứu sinh

Hiện tại, Việt Nam đang điều động trực thăng từ Phú Quốc và tàu cứu nạn hàng hải ở khu vực gần nhất tiếp cận khu vực trên theo yêu cầu của Malaysia.

Tin từ UBQG TKCN, vào 10g20 ngày 10-3, máy bay DHC6 phát hiện tại tọa độ 07 độ 47'30N - 102 độ 57'12E (cách phía Tây Tây Nam đảo Thổ Chu/Kiên Giang 96 hải lý) một vật thể hình vuông, màu da cam, nghi là phao, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang điều phương tiện tiến hành trục vớt để giám định.

Hiện tại lực lượng tìm kiếm của VN gồm 8 máy bay (AN 26: 03; Mi 171: 03, CASA: 02; DHC6: 01); và 8 tàu các loại (SAR 413, SAR 272, CSB 2001, CSB 2003, HQ 954, HQ 637, KN 774, HQ 888) tiếp tục công tác tìm kiếm tại hiện trường, mở rộng phạm vi về hướng Tây Bắc so với khu vực tìm kiếm hôm trước. Mục tiêu tìm kiếm tập trung vào các thông tin, vật thể chưa xác định do máy bay trinh sát, phát hiện.

Sáng cùng ngày, Bộ Quốc phòng đã có điện số 04/TK, 05/TK chỉ đạo: Bộ Tư lệnh Hải quân bảo đảm nhiên liệu, lương thực thực phẩm cho tàu SAR 413 trong suốt quá trình chỉ huy tìm kiếm cứu nạn để tiếp tục ở lại thực hiện nhiệm vụ chỉ huy hiện trường; triển khai tổ bảo đảm thông tin không lưu của Không quân để thành lập Sở chỉ huy hỗn hợp trên tàu SAR 413; Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đảm bảo quân y, hậu cần cho 02 Sở Chỉ huy tiền phương tại Phú Quốc và Cà Mau (sân bay Cà Mau) để phối hợp chỉ đạo lực lượng trong, ngoài nước và nắm tình hình sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.

