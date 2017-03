Phát hiện “xưởng” sản xuất bột ngọt, bột nêm giả

Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã phối hợp cùng công an phường Bình Trị Đông A, kiểm tra bất ngờ căn nhà số 35/8 Ao Đôi, phường Bình Trị Đông A. Khi công an ập vào nhà, phát hiện Dương Thị Yến Oanh (35 tuổi, ngụ quận 5) đang đóng gói số lượng lớn bột ngọt, bột nêm giả nhãn hiệu Ajinomoto, Knorr và Vedan.

Công an đã tiến hành lập biên bản quả tang và thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 160 gói bột ngọt loại 1kg, 310 gói loại 400g, 100 gói loại 100g, giả nhãn hiệu Ajinomoto, và 30 gói bột ngọt nhãn hiệu Saji – Vedan. Ngoài bột ngọt, tại nhà của Oanh công an thu giữ thêm 3 bao hạt nêm loại 10kg hiệu Knorr, 17 gói hạt nêm loại 900g hiệu Knorr, 80 bao loại 25g bột ngọt Trung Quốc… cùng với 35kg bao bì nhựa nhãn hiệu Ajinomoto, 150 kg bao bì giấy cartoon hiệu Ajinomoto chưa đóng gói.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Oanh khai thuê căn nhà nói trên, sau đó mua bột ngọt trôi nổi không nhãn mác, và mua bao bì in các thương hiệu đã có tiếng trên thị trường, rồi đưa về đây đóng gói, sản xuất bột ngọt giả sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ.

Hiện công an quận Bình Tân đang lập hồ sơ, tiến hành các bước xử lý đối với Oanh.

