Phạt kỹ sư ba năm tù trong vụ sập cầu cạn Pháp Vân

HĐXX nhận định bị cáo Hoan thành khẩn khai nhận việc chủ quan, cẩu thả đã vi phạm quy định về xây dựng dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Do đó, tòa cho hưởng án treo cũng đủ để giáo dục răn đe.

Sự cố này xảy ra ngày 18-4-2010, tại công trường xây dựng tuyến cầu cạn Pháp Vân (Hà Nội). Tại hiện trường, bốn phiến dầm chữ I bê tông dự ứng lực, mỗi phiến nặng 65 tấn bị đổ sập hoàn toàn. Rất may vụ tai nạn xảy ra vào buổi trưa nên không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân gãy các dầm trên không phải do chất lượng dầm mà do sự cố nghiêng đổ dây chuyền. Do dầm không được giằng chống chắc chắn nên khi có một yếu tố bất lợi ngẫu nhiên nào đó tác động đã làm cho dầm rơi vào trạng thái tới hạn và nghiêng đổ. Kỹ sư Hoan, đội trưởng đội 734 (thuộc Công ty Cầu 7 Thăng Long), người trực tiếp chỉ đạo tổ chức thi công hạng mục trên, đã không thực hiện đầy đủ các hạng mục theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Cụ thể, sau khi lắp dầm đã không tổ chức thực hiện việc hàn liên kết dầm ngang giữa các đầu dầm theo tỉ lệ 20% để đảm bảo an toàn. Thiệt hại về tài sản của Nhà nước là hơn 700 triệu đồng.

HC