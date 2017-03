Phạt nặng hai bị cáo dùng súng giả cướp tiệm vàng

Bị cáo Trần Thị Thu Thảo (vợ Thành) bị phạt hai năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hồ sơ thể hiện chiều 18-6, Sang rủ Thành đi cướp tiệm vàng để có tiền mua ma túy sử dụng. Sang mang theo súng giả, còn Thành cầm búa để đập tủ kính trưng bày vàng. Khi đi ngang tiệm vàng Kim Nguyệt (15/13 Kha Vạn Cân, Dĩ An), Sang và Thành quyết định ra tay. Sang rút khẩu súng giả uy hiếp, khống chế bảo vệ và những người có mặt tại tiệm vàng. Thành dùng búa đập vỡ tủ kính rồi nhanh tay bốc 27 chiếc nhẫn vàng loại 18K bỏ vào ba lô rồi cả hai tẩu thoát.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VN

Sau đó, Thành và Sang kể lại chuyện cướp cho Thảo nghe và nhờ Thảo đi bán chiếc nhẫn về đưa tiền cho chồng và Sang mua ma túy sử dụng... Sáng 20-6, Sang, Thành và Thảo mang 24 chiếc nhẫn vàng còn lại đến một tiệm vàng ở phường An Bình (thị xã Dĩ An) để bán. Trong lúc đang giao dịch, cả ba thấy công an đi tới nên đã bỏ lại toàn bộ nhẫn vàng lên xe tẩu thoát. Đến ngày 24-6, Sang đến công an đầu thú…

VĂN NGỌC