Phạt nặng lỗi dẫn đến tai nạn giao thông

Phạt người lái, người ngồi không thắt dây an toàn Tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Quang Tiến, Giám đốc pháp chế của Công ty Cổ phần Ánh Dương (Vinasun), cho biết hãng taxi Vinasun luôn nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn nhưng nhiều người không nghe. “Khách hàng là thượng đế nên nếu họ được nhắc nhở mà không chấp hành thì phạt họ chứ không nên phạt tài xế” - ông Tiến đề nghị. Theo Trung tá Huỳnh Trung Phong, Nghị định 46/2016 buộc người ngồi trên ô tô tại nơi có dây an toàn phải thắt dây. Nếu không thì tài xế lẫn người ngồi đều bị phạt. Quy định này được áp dụng từ ngày 1-1-2018 nên đề nghị các hãng taxi thường xuyên tuyên truyền, tạo thói quen để không phải vi phạm, tránh bị xử phạt. Phạt lỗi vượt đèn vàng theo mức mới Hôm qua (1-8), CSGT TP.HCM và Hà Nội đã bắt đầu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt theo Nghị định 46/2016. Theo ghi nhận, trong thời gian ngắn buổi sáng cùng ngày, tại giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Lý Thái Tổ (quận 3, TP.HCM), Đội CSGT Bàn Cờ đã xử lý hơn 10 trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường… Nhiều người vi phạm chưa biết quy định mới. Cùng ngày, PC67 Hà Nội cũng ra quân xử phạt nhiều hành vi vi phạm về giao thông, trong đó đáng chú ý là việc xử phạt lỗi vượt đèn vàng theo quy định mới. Tại khu vực ngã tư Trần Phú - Điện Biên Phủ (Ba Đình, Hà Nội) chỉ trong vòng ít phút, CSGT đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm. Nhiều người cho hay có biết quy định mới nhưng do vội hoặc không kịp xử lý tình huống nên đã vi phạm. THANH TUYỀN - TUYẾN PHAN