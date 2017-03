Phạt nặng nhóm lâm tặc giết người vì mâu thuẫn trên bàn nhậu

Theo hồ sơ, chiều 16-6, do mâu thuẫn trên bàn nhậu, Nguyễn Thanh Hải rủ những người cùng khai thác gỗ trái phép với mình là Nguyễn Văn Thành, Hoàng Văn Bồng, Nguyễn Văn Dũng đến xã An Toàn, huyện An Lão (Bình Định) tìm đánh Nguyễn Ngọc Hà (32 tuổi, ngụ huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, cũng là người khai thác gỗ trái phép).

Khi thấy Hà đang ngồi đánh bài, Thành lên tiếng gọi. Hà vừa quay lại thì bị Hảo dùng dao chém vào cổ làm nạn nhân chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn vào rừng sâu rồi bị bắt sau đó.