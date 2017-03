Phạt nghiêm do vô cớ đâm người

Tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại hơn 40 triệu đồng.

Theo HĐXX, bị cáo vô cớ đánh người, hành vi mang tính côn đồ hung hãn, sau đó không có thiện chí bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả nên cần có mức án nghiêm khắc để răn đe.

Trưa 2-12-2011, ông C. tổ chức tiệc nhậu trong nhà với nhiều người bạn trong đó có Lý. Nhậu xong, Lý cùng một người bạn sang nhà ông T. ở kế bên để đá gà nhưng vợ ông T. không cho nên tất cả giải tán. Ông C. về nhà nằm võng nói chuyện với con trai thì bất ngờ bị Lý xông tới, không nói không rằng đánh hai cha con mỗi người một cái rồi bỏ về nhà.

Thấy Lý quá ngang tàng, ông C. điện thoại báo chính quyền địa phương đến lập biên bản. Một lát sau, Lý lại cầm dao đến đâm vào lưng ông C. khi ông đang khom người cúi xuống múc nước tắm ở bến sông... Theo kết quả giám định, ông C. bị thương tật 65%.

ĐỨC TRÍ