Phạt nguyên công an viên Nguyễn Trọng Hiếu 9 tháng tù

Bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu (trái) và nhân chứng Vũ Văn Duy tại tòa - Ảnh: DUY THANH



Theo DUY THANH (TTO)



Tòa buộc Công an xã Diên Phú, đơn vị quản lý bị cáo Hiếu, bồi thường cho người bị hại hơn 112 triệu đồng.Theo nội dung phiên tòa, tối 24-4-2010, thượng sĩ Vũ Văn Duy (công tác tại Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Diên Khánh) điều khiển môtô đặc chủng chở Nguyễn Trọng Hiếu phía sau để phối hợp tuần tra giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Diên Phú.Trong quá trình tuần tra, hai công an phát hiện anh Huỳnh Tấn Nam (lúc đó 20 tuổi, là nhân viên bảo vệ tổng kho của Công ty TNHH một thành viên DFC Nha Trang tại xã Vĩnh Phương) chạy môtô nhưng không đội mũ bảo hiểm, ra hiệu dừng xe nhưng anh Nam không chấp hành nên đã truy đuổi theo hướng Diên Khánh - Vĩnh Phương.Quãng đường truy đuổi dài hơn 2km, khi qua khỏi cổng vào tổng kho DFC khoảng 80m về phía bắc thì xe của Duy đuổi kịp xe anh Nam, Nguyễn Trọng Hiếu đã dùng gậy điều khiển giao thông đánh một cái vào vai gáy anh Nam làm anh này mất thăng bằng, cả xe và người lao xuống lề phải quốc lộ 1.Tai nạn khiến anh Nam bị thương tật 77% vĩnh viễn.Suốt quá trình xét xử, bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu luôn kêu oan, phủ nhận việc dùng gậy giao thông đánh anh Nam. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai tại tòa và chứng cứ có tại hồ sơ, TAND TP Nha Trang khẳng định việc truy tố bị cáo Hiếu là có căn cứ pháp lý nên đã tuyên án với như trên.Như Tuổi Trẻ đã thông tin, đây là vụ án phức tạp, thời gian từ khi xảy ra vụ việc đến khi khởi tố vụ án kéo dài 10 tháng và trải qua bốn lần thực nghiệm hiện trường.Ngày 24-12-2012, TAND TP Nha Trang đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, nhưng sau đó tuyên trả hồ sơ yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp làm rõ bị đơn dân sự và xem xét trách nhiệm của thượng sĩ CSGT Vũ Văn Duy.Tuy nhiên, Viện KSND TP Nha Trang không thay đổi quan điểm và đề nghị tòa xét xử theo cáo trạng cũ.