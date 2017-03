Phạt nhà thầu Trung Quốc cập cảng tàu thuyền trái phép

Theo đó, xử phạt ông Vũ Chí Cương - Phó Giám đốc cảng Vĩnh Tân - đại diện Công ty Shanghai Electric Group Company (TP Thượng Hải, Trung Quốc) số tiền 45 triệu đồng do cho tàu thuyền cập cảng khi cầu cảng chưa được phép khai thác; xử phạt ông Huang Ying - Giám đốc Công ty CCCC Third Harbor Engineering Co., Ltd (TP Thượng Hải, Trung Quốc) 15 triệu đồng, đồng thời yêu cầu công ty này phải bổ sung giấy phép thi công của cơ quan có thẩm quyền.

Cả hai công ty trên đều là nhà thầu Trung Quốc thi công cảng Vĩnh Tân.

PHƯƠNG NAM