Phạt nhẹ thiếu căn cứ, bị sửa án

HĐXX nhận định án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án nhẹ là thiếu căn cứ nên cần phải sửa án để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Theo hồ sơ, tối 3-7, Điền tổ chức ăn nhậu tại nhà ở tỉnh Long An. Rượu vào lời ra, cháu Điền lớn tiếng chửi Phương ở nhà bên cạnh do trước đó có mâu thuẫn. Nghe được, Phương bước ra sân cự cãi, vu cho Điền cố ý tổ chức ăn nhậu để cháu chửi Phương. Được một lúc, cháu Điền cầm khúc tre khô chạy ra đánh Phương. Phương nhổ cọc rào bằng gỗ đánh trả làm cháu Điền ngất xỉu. Thấy vậy, Điền chạy sang đánh Phương cũng bị Phương đánh đầu và chết do bị chấn thương sọ não.

Xử sơ thẩm tháng 9-2010, VKSND tỉnh Long An đề nghị xử phạt Phương 12-15 năm tù. Tuy nhiên, TAND tỉnh chỉ phạt Phương bảy năm tù do bị cáo có tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo và khắc phục hậu quả.

Không đồng tình, phía nạn nhân kháng cáo, VKSND tỉnh cũng kháng nghị đề nghị tăng án với Phương. Viện cho rằng Phương không có tình tiết giảm nhẹ nào, tại tòa thì phản cung và về mặt dân sự thì chỉ chấp nhận bồi thường 1/2 chi phí mai táng, khước từ việc bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho con người bị hại.

H.YẾN