Phát tán tin nhắn rác, 8 doanh nghiệp bị cơ quan chức năng “sờ gáy”

Các quyết định do Chánh thanh tra Đặng Anh Tuấn ký nêu rõ, các đơn vị như Công ty Cổ phần Truyền thông Tre Việt, Công ty cổ phần Á Châu, Công ty cổ phần giải pháp công nghệ ngân hàng, Công ty Truyền thông HTC bị phạt mỗi đơn vị 80 triệu đồng do hai hành vi là phát tán tin nhắn rác để quảng cáo dịch vụ trên đầu số được cấp, cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số trên các đầu số này.



Các Công ty như Viễn thông AP, T&T, Đại Nguyên bị phạt mỗi doanh nghiệp 45 triệu đồng vì hành vi phát tán tin nhắn rác để quảng cáo dịch vụ trên đầu số được cấp.



Doanh nghiệp thứ 8 bị xử phạt trong đợt này là Công ty truyền thông ABC với số tiền lên tới 120 triệu đồng do những vi phạm liên quan đến việc cung cấp dịch vụ qua đầu số.



Trên thực tế, dù cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp nhằm quản lý, hạn chế triệt để vấn nạn tin nhắn rác, song tình trạng các doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở để phát tán tin rác vẫn tồn tại, gây bức xúc cho người dùng.



Vào cuối tháng Tư, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số Điều của về Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác. Qua đó, có một điểm rất đáng chú ý là quy định các tổ chức, cá nhân chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo đến người dùng khi người dùng đồng ý.



Tới ngày 28/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động. Qua đó, quy định hàng loạt trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp nội dung, nhà mạng.



Rõ ràng, bên cạnh việc ban hành văn bản pháp quy, vẫn rất cần những “bàn tay thép” của lực lượng thanh tra để các tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định, tránh những bức xúc không đáng có cho người sử dụng dịch vụ di động.

Theo Vietnamplus.vn