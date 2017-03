Phát tờ rơi nhắc du khách cảnh giác với nạn cướp giật ở Sài Gòn

Nội dung tuyên truyền công an quận 1 gửi đến các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn quận

Trước tình hình đó, nhằm kiềm chế kéo giảm tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, nhất là tài sản của người nước ngoài, khách du lịch tại khu vực trung tâm thành phố; Công an quận 1 đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và Công an các phường tăng cường công tác tuần tra, trấn áp các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản của du khách tại các điểm tham quan du lịch, trung tâm mua sắm... trên địa bàn quận.

Sau đó một ngày, một du khách người Anh (lưu trú phường Bến Nghé, quận 1) đi bộ qua giao lộ Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão, trên người có đeo túi xách. Lúc này, đối tượng Lê Hoàng (27 tuổi) điều khiển xe gắn máy biển số 59V1-067.47 chở theo Trương Thái Ngọc (20 tuổi, cùng ngụ quận 1) phát hiện nữ du khách trên để tài sản hớ hênh đã tăng ga áp sát giật túi xách rồi bỏ chạy. Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm-công an quận 1 đang trên đường tuần tra phát hiện đã truy đuổi và bắt gọn hai đối tượng, trao trả lại tài sản cho du khách.

Lúc này, công an phường Bến Thành đang tuần tra tại công viên phát hiện truy đuổi và bắt giữ hai đối tượng trao trả lại tài sản cho hai du khách.

Công an quận 1 cũng đã tham mưu cho UBND quận 1 tổ chức tuyên truyền đến khách du lịch trong và người nước bằng hình thức phát tờ bướm với nội dung “A few travel reminders for a hassled – free trip” (Một số vấn đề cần lưu ý dành cho khách du lịch) trình bày theo hình thức song ngữ Việt - Anh đính kèm một số hình ảnh minh họa nhằm giúp khách du lịch nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của bản thân; đồng thời thông báo số điện thoại đường dây nóng để du khách có thể liên hệ hỗ trợ hoặc trình báo thông tin liên quan đến cướp giật tài sản.

Du khách nước ngoài vui vẻ tiếp nhận tờ bướm từ tay công an về việc hướng dẫn cảnh giác với nạn cướp giật

Trung tá Nguyễn Văn Phước- Trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cho biết, mỗi ngày riêng khu phố tây Phạm Ngũ Lão có từ 500-1.000 khách du lịch từ các nước đến đây lưu trú, tham quan du lịch. Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm nhắm vào khách nước ngoài gia tăng, diễn biến phức tạp. Không chỉ là các đối tượng trong nước gây án mà ngay cả các đối tượng là người nước ngoài cũng thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của người nước ngoài.