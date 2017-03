Phạt tối đa 100 triệu đối với tàu thuyền vi phạm

Tàu thuyền vi phạm sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 48. (Ảnh: internet)

Theo đó, sẽ xử phạt nặng đối với các hình thức vi phạm quy định về xây dựng và khai thác cảng biển; hoạt động tàu thuyền; vi phạm đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền và bố trí thuyền viên, sử dụng chứng chỉ chuyên môn, vi phạm về tìm kiếm cứu nạn hàng hải; trục vớt tài sản chìm đắm tại cảng biển… không đúng theo quy định.



Theo Nghị định, tàu thuyền vi phạm sẽ rơi vào khung xử phạt dao động từ 200.000 đồng đến 100 triệu đồng tùy theo các lỗi.



Cụ thể, phạt tiền từ 60-80 triệu đồng đối với hành vi chở khách vượt trên 30 người so với số lượng cho phép của tàu thuyền có tổng dung tích trên 3.000 GT.



Ngoài ra, các lỗi chở khách quá số người quy định của tàu thuyền có tổng dung tích dưới 500 GT; từ 500 GT - 3.000 GT cũng bị đưa vào xử phạt hành chính.



Nghị định cũng quy định mức phạt đối với hành vi sử dụng người lao động không có chứng chỉ chuyên môn, không có giấy phép đăng ký, không có bảng phân công nhiệm vụ trong tình huống khẩn cấp tại các vị trí cần thiết hoặc bảng quy định đã bị hư hỏng; không có các bảng chỉ dẫn thao tác các thiết bị cứu hỏa, cứu sinh, cứu thủng tàu hoặc các bảng chỉ dẫn đã bị hư hỏng của tàu… thì sẽ bị phạt tiền từ 1-5 triệu đồng.



Các hành vi xả nước hoặc chất thải có lẫn độc hại gây ô nhiễm môi trường, không trục vớt tàu đắm gây nguy hiểm bị xử phạt tối đa tới 100 triệu đồng.



Đối với mỗi hành vi vi phạm của tàu thuyền như: Kéo còi hoặc dùng loa điện để thông tin trong trường hợp không phải là cấp cứu hoặc báo động khẩn cấp theo quy định; tàu thuyền nước ngoài treo cờ lễ, cờ tang mà không thông báo trước cho Cảng vụ hàng hải; treo cờ hiệu không đúng quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng.



Bên cạnh đó, hành vi không treo hoặc treo Quốc kỳ Việt Nam không đúng quy định sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.



Nghị định cũng quy định rõ, đối với hành vi chở hàng vượt dưới 5% so với trọng tải cho phép thì sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 5 đến dưới 10% trọng tải cho phép. Nếu tàu thuyền chở hàng vượt từ 10% trở lên so với trọng tải cho phép thì bị phạt từ 40 - 80 triệu đồng.



Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9/2011 và thay thế nghị định số 62/2006/NĐ-CP ngày 21/6/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải./.