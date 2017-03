Phạt tù 4 cán bộ Khataco

Theo đó, Nguyễn Tấn Vũ, nguyên cán bộ kế toán, bị phạt 3 năm tù giam; Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên Kế toán trưởng, bị phạt 2 năm và 7 ngày tù giam; Đoàn Tư Ái, nguyên PGĐ Cty, bị phạt 2 năm tù giam; Nguyễn Thị Yến Hằng, nguyên thủ kho, bị phạt 18 tháng tù, cho hưởng án treo.Đây là vụ án hình sự có nhiều “kỷ lục” tại Khánh Hòa, với 8 lần điều tra bổ sung, ba lần thay đổi cáo trạng, nhiều tội danh bị thay đổi, kéo dài gần 6 năm, vô số lần mở phiên tòa rồi… trả hồ sơ.



Giữa năm 2005, Cán bộ công nhân viên của Công ty phát hiện có sự câu kết, thông đồng giữa 4 cán bộ trên và một số đại lý nhằm tham ô, trục lợi, làm thất thoát hàng trăm triệu đồng. Ngày 24-10-2005, Cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hoà khởi tố hình sự vụ án “tham ô tài sản”; khởi tố các bị can: Vũ - tội “tham ô tài sản”; Ái - tội “lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thủy - tội “thiếu trách nhiệm” và tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn”; Phạm Thị Yến Hằng - tội “thiếu trách nhiệm”.

Trong quá trình tố tụng, các bị can và người liên quan đã hợp tác khai báo và nộp tiền khắc phục một phần thiệt hại.



Theo V.T. (TTO)