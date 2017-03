Phạt tù chung thân kẻ giết người cướp của

Theo Đình Toàn (TNO)



Vụ án nói trên từng gây rúng động và xôn xao dư luận tại TP.Huế hồi cuối năm ngoái.Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Sơn là thợ may, thuê trọ và hành nghề ở P.Tây Lộc, TP.Huế. Do thiếu tiền tiêu xài nên Sơn nảy sinh ý định giết chị N.T.T.C. (32 tuổi, trú TP.Huế).Chị C. vốn là thợ cắt tóc nhưng cũng là gái bán dâm, từng được Sơn mua dâm một lần.Khoảng 7 giờ ngày 6.12.2012, Sơn lận một cây dao dài khoảng 20 cm rồi nhờ một người quen chở đến nhà nghỉ An Bình, ở đường Điện Biên Phủ (P.Trường An, TP.Huế). Tại đây Sơn điện thoại cho chị C. hẹn đến nhà nghỉ An Bình để thực hiện hành vi mua bán dâm.Khoảng 9 giờ 20 cùng ngày, chị C. đi xe máy đến nhà nghỉ An Bình. Sau khi hai người “quan hệ”, chị C. đi vào phòng vệ sinh để tắm rửa. Lát sau Sơn mang dao đi vào phòng vệ sinh rồi đâm một nhát vào vùng hông trái của chị C.Do bị đâm, chị C. vừa la vừa chống trả. Sơn dùng khăn tắm nhét vào miệng, đồng thời cầm dao đâm liên tiếp khoảng 5 - 6 nhát trúng vào vùng mặt, cổ, vai và ngực khiến chị C. tử vong.Khi thấy chị C. đã gục ngã, Sơn liền tháo lấy 7 vòng Simen, 1 chiếc nhẫn, 1 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, 1 chiếc điện thoại di động của nạn nhân cất vào túi; đi vào phòng vệ sinh tắm rửa và cố xóa dấu vết hiện trường trước khi bỏ trốn.Tuy nhiên, trước đó, chị Hoàng Thị Thạch Thảo, nhân viên nhà nghỉ, đã nghe được âm thanh kêu cứu của chị C. nên chị Thảo nhanh tay khóa cổng nhà nghỉ, đồng thời điện báo cho chủ nhà nghỉ và công an nên Sơn không thể chạy thoát.Kết thúc phiên tòa chiều cùng ngày, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tuyên phạt Sơn 5 năm tù về tội cướp tài sản, phạt tù chung thân về tội giết người, tổng hình phạt hai tội là tù chung thân.