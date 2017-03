Phạt tù hai công nhân lợi dụng phản đối Trung Quốc để trộm cắp

Đây là hai bị cáo đã lợi dụng việc công nhân bị kích động, gây rối và phá hoại tài sản của các doanh nghiệp khi phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam trong hai ngày 13 và 14-5 vừa qua.

Theo cáo trạng, Giàu và Quý là công nhân của Công ty Minh An đóng tại KCN Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Khoảng 14 giờ ngày 14-5-2014, sau khi nghe tin Công ty Minh An bị nhiều người đến gây rối, đập phá tài sản, Giàu rủ Quý vào công ty này trộm cắp tài sản. Khi đến nơi, không thấy người trông coi tài sản, Quý chạy xe máy chở Giàu vào bên trong công ty lấy năm cây gậy đánh golf, một cặp loa vi tính, một đồng hồ đeo tay, trị giá hơn 3,6 triệu đồng. Khi Giàu, Quý đưa tài sản đã trộm cắp ra khỏi công ty thì bị bảo vệ công ty cùng công an bắt quả tang.

Đại diện VKSND huyện Nhơn Trạch nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của doanh nghiệp, góp phần làm tình hình thêm phức tạp.

