Phạt tù một bị cáo vì tuyên truyền chống Nhà nước

Theo TTXVN, ngày 8-1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lô Thanh Thảo (quê Đồng Nai, ngụ TP.HCM) ba năm sáu tháng tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo khoản 1 Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999. Ngoài ra, sau khi mãn hạn tù, bị cáo Thảo còn phải chấp hành hình phạt quản chế hai năm tại địa phương.

Theo cáo trạng, năm 2010 thông qua Internet, Thảo quen với Nguyễn Thị Nhi ở Mỹ. Tháng 10-2010, Nhi về Việt Nam tặng Thảo điện thoại, máy tính xách tay và 490 USD. Từ tháng 3-2012, theo yêu cầu của Nhi, Thảo đã hai lần in và rải truyền đơn có nội dung chống Nhà nước (do Nhi gửi về) ở cầu Thủ Thiêm (quận Bình Thạnh, TP.HCM) và đem dán ở trung tâm quận 1 (TP.HCM). Trưa 26-3-2012, theo chỉ dẫn của Nhi, Thảo đến văn phòng tiếp dân của Trung ương Đảng đóng tại quận Bình Tân (TP.HCM) chụp ảnh cảnh người khiếu kiện tập trung trong khu vực cấm thì bị Công an quận Bình Tân bắt. Tại phiên tòa, Thảo đã khai báo thành khẩn, ăn năn nhận lỗi, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 8-1, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Đức Hòa (bí danh Thìn, ngụ TP Vinh, Nghệ An) cùng 13 đồng phạm về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2009 đến cuối 2011, các bị cáo đã được tổ chức Việt Nam canh tân cách mạng đảng (gọi tắt là Việt Tân, tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài) móc nối sang Thái Lan, Mỹ, Philippines, Campuchia... để huấn luyện và lên kế hoạch nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Sau đó các bị cáo trên đã được tổ chức Việt Tân kết nạp, đặt bí danh, cấp tiền và phương tiện về nước hoạt động. Hôm nay (9-1), phiên tòa tiếp tục làm việc và tuyên án.

AX - Đ.LAM