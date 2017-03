Phạt tù nhân viên bảo vệ quán bar giết người

4 bị cáo đều là những nhân viên bảo vệ quán bar, gồm: Mạc Văn Hiệp (26 tuổi, ở Nam Sách, Hải Dương), Võ Ngọc An (23 tuổi, ở Quảng Xương, Thanh Hóa), Bùi Mạnh Tưởng (22 tuổi, ở Yên Thủy, Hòa Bình), Nguyễn Viết Bằng (23 tuổi, ở Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã bị Viện kiểm sát truy tố về tội “giết người”.

Các bị cáo trước tòa

Tòa đã tuyên án phạt: bị cáo Hiệp lĩnh án tù chung thân, bị cáo An lĩnh án 20 năm tù giam. Hai bị cáo còn lại cùng bị phạt 17 năm tù giam. Trong số 4 bị cáo, Bằng và Tưởng đều là sinh viên. Cả hai xin làm thêm công việc bảo vệ tại quán bar để trang trải cho cuộc sống xa nhà. Song chỉ trong phút chốc hành động côn đồ, nông nổi, thiếu suy nghĩ, cả hai đã tự đánh mất tương lai của mình.

Theo cáo trạng, tháng 1/2010, Hiệp được nhận vào làm bảo vệ tại quán bar Next. Tại đây, Hiệp để ý thấy anh Trịnh Trung Hiếu (21 tuổi, ở Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thường xuyên đưa đón bạn gái làm nhân viên tiếp thị rượu trong quán bar. Lúc đến cũng như lúc ra về, cả hai chỉ nhìn Hiệp mà không chào hỏi gì. Cho rằng anh Hiếu nhìn đểu và có ý coi thường mình nên Hiệp đã bàn với An cùng “dạy cho nó một bài học”.

Hiệp cũng đã báo trước cho bạn gái của "kẻ hỗn xược" biết. Chị bạn này đã xin: "Bạn em còn ít tuổi, không biết gì, anh thông cảm. Em sẽ bảo bạn em đón em bên kia đường để tránh hiểu lầm" nhưng Hiệp và An bỏ ngoài tai.

Đêm 18/1, biết Hiếu sẽ đến đón bạn gái, An, Hiệp và Tưởng thay quần áo đồng phục để tránh bị phát hiện trong khi đánh nhau. Còn Bằng đang đợi cả nhóm ở cổng quán bar. Vừa thấy Hiếu đến, Hiệp và An chạy trước sang đường, còn Bằng và Tưởng chạy sau để đánh. Thấy nhóm thanh niên chạy sang, Hiếu tăng ga bỏ chạy nhưng An kéo được đuôi xe. Anh Hiếu chạy được khoảng 60m thì xe đổ. Cả bọn cùng tới lao vào đánh, đấm đá nạn nhân. Mặc cho Hiếu van xin nhưng nhóm côn đồ không tha. Chúng còn dùng mũ bảo hiểm của chính nạn nhân để phang vào đầu, mặt. Khi anh Hiếu nằm bất động, chúng mới ngừng tay. Hiếu đã tử vong sau đó.

Theo TTXVN