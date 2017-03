Phạt tù nhóm côn đồ hành hung công an

Tòa tuyên phạt: Nguyễn Đình Trọng (sinh năm 1986) 7 năm tù, Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 1985) 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 1989) 5 năm tù và Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1991) 4 năm 6 tháng tù. Cả bốn tên đều trú tại phường Nam Hải, quận Hải An.

Chiều ngày 25-8-2008, anh Nguyễn Ngọc Hà, sinh năm 1979, người cùng phường ngồi uống bia cùng với Hùng, Việt, Tuấn Anh, Trọng và nhờ bốn người xuống phường Tràng Cát, quận Hải An đòi nợ hộ. Do không tìm được “con nợ” lại nghĩ anh Hà lừa nên cả bốn tên đã “đánh hội đồng” anh Hà để xả cơn giận. Thậm chí bọn chúng còn lao vào hành hung cả trung tá Nguyễn Công Nam, Phó Trưởng công an phường Tràng Cát khi phát hiện và ngăn cản chúng.

Trung tá Nam bị thương nặng phải đưa cấp cứu tại bệnh viện, tỷ lệ thương tật 46%.

Theo Ngô Quang Dũng (NDĐT)