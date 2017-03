Phạt tù nhóm đưa phụ nữ bán sang Trung Quốc

Tòa đã tuyên phạt: Thu Xí 10 năm tù giam, Trinh 6 năm tù giam, Nhuần 5 năm tù giam và Phong 4 năm tù tù giam cùng về tội danh trên.









Theo NINH GIANG (TTO)



Trước đó, vào ngày 26-5-2010, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an Tây Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Đồn công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Công an P.2, Q.Tân Bình (TP.HCM) kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Thị Thu Xí đang tổ chức đưa 3 phụ nữ gồm Nguyễn Thị P. (29 tuổi, ngụ thị xã Tây Ninh), Ngô Thị Bích L. (ngụ H.Gò Dầu, Tây Ninh) và Lê Thị Thu C. (23 tuổi, ngụ H.Tân Châu, Tây Ninh) đến sân bay Tân Sơn Nhất để bay ra Hà Nội, sau đó đưa sang Trung Quốc giao lại cho người khác bán làm vợ.Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 4 vé máy bay, 12 hộ chiếu, 5 giấy thông hành, trên 62 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ khác có liên quan.Theo điều tra, vào khoảng tháng 6-2009, Xí thường sang Trung Quốc để mua bán mỹ phẩm và quen biết với một người tên Bùi Thị Hồng. Hồng thỏa thuận với Xí phụ giúp Hồng về VN tìm kiếm, dụ dỗ và tuyển chọn các cô gái đưa sang Trung Quốc giao cho Hồng để gả bán cho đàn ông Trung Quốc.Mỗi phụ nữ tuyển chọn được, Hồng sẽ trả tiền công cho Xí 5.000 nhân dân tệ (khoảng 12-13 triệu đồng). Sau khi thỏa thuận với Hồng, Xí về VN bàn bạc với Trinh, Nhuần tìm kiếm, dụ dỗ, tuyển chọn người với giá tiền công 1 triệu đồng/người. Tính đến ngày bị bắt, Xí đã dụ dỗ được 10 phụ nữ để giao cho Hồng và Thanh gả bán thu lợi 62.500.000 đồng.Ngoài giúp sức tuyển chọn phụ nữ giao cho Xí, Trinh còn tự tổ chức đưa 4 phụ nữ khác sang Trung Quốc để giao lại cho Thanh, Hồng gả bán hưởng lợi 10 triệu đồng. Nhuần giúp sức tuyển chọn 3 phụ nữ để giao cho Xí và Trinh đưa sang Trung Quốc hưởng lợi 1,5 triệu đồng.Sau khi được đưa sang Trung Quốc, Hồng và Thanh đã ép gả bán những phụ nữ này cho những người Trung Quốc. Hầu hết những “người chồng” này đều bị dị tật hoặc bệnh tâm thần. Bùi Thị Hồng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định truy nã vào năm 2000 và đã trốn khỏi địa phương. Riêng Thanh đang sinh sống ở Trung Quốc (không rõ họ tên cụ thể) nên không thể tiến hành điều tra xử lý theo pháp luật, khi nào điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.