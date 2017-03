Phạt tù nhóm thanh niên đánh bạc

Trần Thiện Trung (26 tuổi) sáu tháng tù; Lê Văn Niên (56 tuổi) sáu tháng tù; Đặng Văn Quang (33 tuổi) chín tháng tù; Hoàng Đình Mão (38 tuổi đều trú tại phường Hương Hồ, TX Hương Trà) chín tháng tù nhưng đều cho hưởng án treo về hành vi đánh bạc. Tòa cũng tuyên phạt bổ sung sáu bị cáo hơn 20 triệu đồng.





Các bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối cải trước vành móng ngựa.

Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ ngày 2-4-2013 nhóm thanh niên trên rủ nhau ra cồn Lẻ Mốc (thuộc Tổ dân phố 11-phường Hương Hồ) để đánh bài ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa. Trong lúc cả nhóm đang say sưa sát phạt nhau thì đúng 22 giờ 30 Công an phường Hương Hồ bất ngờ ập vào bắt quả tang. Tại chiếu bạc, cơ quan công an thu giữ hơn 4,444 triệu đồng và một số vật dùng phục vụ đánh bạc ăn tiền của cả nhóm.

VIẾT LONG – XUÂN TRƯỜNG