Phạt tù nhóm tổ chức đưa người vượt biên trái phép

Nguyễn Ngọc Lợi (43 tuổi, quê Sóc Trăng) 18 tháng tù giam và Trần Văn Giới (47 tuổi, quê Long An) 42 tháng tù giam cùng về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Theo cáo trạng, tháng 4.2012, biết được Kính cùng với cháu của Tương tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài nên Tương đã móc nối, nhờ Kính đưa 12 người qua Úc, với giá 6.000 USD/người. Chuyến này đi chỉ được 6 người, xuất phát từ Bãi Trước, TP.Vũng Tàu.



Do những người còn lại không đi được nên Tương đề nghị Kính tổ chức tiếp một chuyến vượt biên sang Úc lần nữa.



Sau đó, Tương và Kính móc nối với những người có nhu cầu vượt biên qua Úc ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Ai có nhu cầu đi thì cả 2 thu với giá từ 8.000 - 13.000 USD/người.



Số tiền thu được, hai đối tượng dùng để mua ghe, dầu nhớt, lương thực… phục vụ cho chuyến đi.



Những người đi đã đóng cho Tương tổng cộng 120.000 USD. Những người chưa đóng đủ tiền thì Tương cho nợ, khi nào qua được bên Úc trả tiếp.



Tháng 5.2012, Tương và Kính xuống Bến Tre mua ghe biển kiểm soát BT 93700 TS với giá hơn 900 triệu đồng. Tương và Kính thuê Lợi làm tài công để chạy ghe qua Úc với giá 500 triệu đồng cho chuyến đi.



Tối 24.6, ghe này chuẩn bị đưa người vượt biên sang Úc thì bị Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ.



Qua điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn làm rõ thêm một vụ vượt biên trái phép khác sang Úc do Kính cùng Giới và đồng bọn thực hiện vào ngày 2.5.2012, cũng tại Bãi Trước, TP.Vũng Tàu.



Kính và Giới đã cùng một số nghi can khác tổ chức đưa khoảng 50 người vượt biên nhưng khi đến lãnh hải Indonesia thì bị cơ quan chức năng nước này phát hiện, bắt giữ.

Theo Nguyễn Long (TNO)