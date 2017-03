Phạt tù tài xế chở gỗ lậu ép xe công an

Tòa tuyên tịch thu toàn bộ số gỗ mà Hiền đã lật xuống đường để cản lực lượng công an để sung công quỹ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 23 giờ ngày 12-7, Hiền lái xe tải chở gỗ trái phép từ tuyến đường liên xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh) đến đoạn giao nhau với đường Nha Trang đi Đà Lạt thì bị tổ tuần tra Công an huyện Khánh Vĩnh phát hiện và yêu cầu dừng xe kiểm tra. Hiền không chấp hành lệnh mà tiếp tục lái xe bỏ chạy về phía huyện Diên Khánh với tốc độ cao. Khi thấy công an đuổi theo, Hiền lái xe lạng lách, chèn ép xe máy của tổ tuần tra làm hai công an lao xuống mương nước, bị thương phải đi cấp cứu. Sau đó, Hiền vừa cho xe chạy vừa nâng ben trút 63 hộp gỗ (gần 3,2 m3) xuống đường để truy cản lực lượng chức năng.

Ngày 18-7, Hiền đến Công an huyện Khánh Vĩnh đầu thú.

L.XUÂN