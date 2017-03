Phạt tù treo sai, bị kiến nghị hủy án

Theo hồ sơ, tháng 3-2011, Nguyễn Thái Đắc thuê một số lao động đến khu vực rừng sản xuất, thuộc tiểu khu 220 (thôn Đoàn Kết, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa) chặt phát, đốt dọn trái phép trên 7 ha rừng để làm nương rẫy. Tổng giá trị thiệt hại về lâm sản và môi trường là trên 436 triệu đồng.

Ngày 19-9-2012, TAND huyện Sơn Hòa xét xử sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Đắc ba năm tù treo về tội hủy hoại rừng. Sau đó, bị cáo kháng cáo kêu oan.

Sau khi xem xét, TAND tỉnh Phú Yên nhận định TAND huyện Sơn Hòa xét xử bị cáo Đắc về tội hủy hoại rừng là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo ba năm tù và cho bị cáo hưởng án treo là không có căn cứ. Bị cáo đã chặt phát trái phép trên 7 ha rừng sản xuất là trường hợp hủy hoại diện tích rừng đặc biệt lớn, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 189 BLHS, có mức hình phạt tù 7-15 năm. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo một mực kêu oan, không nhận tội. Bản án sơ thẩm đã cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra để phạt nhẹ và cho hưởng án treo là không đánh giá đúng tính chất, phạm tội và hậu quả do bị cáo gây ra, không có tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Do không có kháng nghị theo hướng tăng nặng nên cấp phúc thẩm không khắc phục được. Do đó, TAND tỉnh Phú Yên phải giữ nguyên bản án sơ thẩm, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét vụ án theo trình tự giám đốc thẩm.

Qua xem xét, vừa qua, VKSND tỉnh Phú Yên đã báo cáo, đề nghị viện trưởng VKSND Tối cao xem xét, kháng nghị vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, theo hướng hủy bản án sơ thẩm, phúc thẩm để xét xử lại sơ thẩm theo đúng quy định của pháp luật.

XUÂN LONG