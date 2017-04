Phê bình việc công an không thông báo ngăn xuất cảnh

Sáng 14-4, buổi họp báo về tình hình kinh tế-xã hội quý II-2017 của UBND tỉnh Long An "nóng" lên bởi vụ ông Lê Thanh Liêm, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, bị Công an tỉnh Long An ngăn chặn xuất cảnh.

Trả lời các câu hỏi của báo chí về việc ngăn chặn này, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho rằng chưa cho xuất cảnh đối với cựu giám đốc Sở Y tế là đúng theo quy định và thông tư của ngành công an. Hiện công an tỉnh vẫn đang xác minh hai vụ việc đấu thầu thuốc và gói thầu lắp camera tại 4 cơ quan của Sở Y tế tỉnh Long An.



Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, đang trả lời tại buổi họp báo sáng 14-4. Ảnh: Nguyễn Đức

Trả lời câu hỏi công an tỉnh có báo cáo việc ngăn chặn này cho lãnh đạo tỉnh Long An hay không? Đại tá Châu cho biết do vụ việc đang xác minh nên chưa có thông báo cho Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.



Đại tá Châu cũng cho hay công văn của ủy ban tỉnh gửi qua ngày 7-4 nhưng ngày 11-4 công an tỉnh mới nhận được. Công an tỉnh biết vụ việc ông Liêm xuất cảnh là do phía công an cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất gọi xác minh về việc trước đó công an tỉnh gửi văn bản cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh chưa cho ông Liêm xuất cảnh.

Ông Châu nói thêm: Thường trực Tỉnh ủy cũng đã phê bình về việc không thông báo việc chưa cho phép ông Liêm xuất cảnh.