Phê duyệt quy hoạch Hà Nội mở rộng: Khơi thông nhiều dự án

Cần giám sát chặt việc thực hiện quy hoạch Để quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đi vào cuộc sống còn nhiều việc phải làm và còn không ít khó khăn đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hơn nữa. Vì vậy, tôi yêu cầu UBND TP Hà Nội cần khẩn trương phổ biến quy hoạch tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao thực hiện tốt quy hoạch. TP cần sớm phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế chính sách để thực hiện quy hoạch. Cùng đó, tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên toàn địa bàn TP, ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Đặc biệt, cần giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch này. Thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG Quy hoạch thủ đô không phải là tư duy nhiệm kỳ Bên lề hành lang Quốc hội sáng 29-7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã trao đổi với báo chí về quy hoạch chung Hà Nội vừa được phê duyệt. . Hà Nội đã nhiều lần làm quy hoạch và đã sửa đổi nhiều lần. Liệu đồ án này có mang tính nhiệm kỳ không, thưa ông? + Đây là quy hoạch phát triển tới năm 2030, tầm nhìn 2050, có nghĩa là 40 năm chứ không phải tư duy nhiệm kỳ. Tuy nhiên, những người xây dựng, phê duyệt quy hoạch hôm nay có khi chưa lường hết được tốc độ phát triển kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ của 20 năm sau thế nào nên tương lai có thể phải điều chỉnh. Sự điều chỉnh này không phải tùy tiện mà do khách quan. . So với dự thảo trước đây, việc dự trữ đất ở Ba Vì không được thực hiện. Vì sao lại có sự thay đổi này? + Đó là sự tiếp thu rất cần thiết. Thực ra ý tưởng ban đầu của những người đề xuất là sẽ có một số cơ quan hành chính được di dời lên Ba Vì. Nhưng qua ý kiến của các nhà khoa học, cũng như của các vị đại biểu Quốc hội khóa 12 cho thấy không thể tách rời trung tâm chính trị và trung tâm hành chính được. Do đó, chúng ta đã thay đổi bằng cách di dời một số bộ, ngành ra khu vực Mỹ Đình và Hồ Tây, chứ không phải là Ba Vì nữa. . Cái khó khăn nhất hiện nay trong việc thực hiện đồ án quy hoạch là gì? + Khó khăn trước mắt là phải rà soát điều chỉnh trên 750 dự án, vì có cái đã có chủ trương nghiên cứu, có cái phê duyệt. Giờ phải xem cái nào đã phù hợp, cái nào chưa phù hợp để điều chỉnh. Thậm chí có dự án định làm chỗ này, giờ không phù hợp nên không được làm nữa. Đây là cái khó và chúng ta phải cố gắng giải quyết cho phù hợp. THÀNH VĂN ghi