Phê ma túy, phá nhà nghỉ, bắt bạn làm con tin

Trước đó, người dân đã báo tin Thà có biểu hiện “phê” ma túy đá, dùng dao khống chế chính bạn của Thà trong nhà nghỉ P.A (phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu).



Đối tượng Thà bị khống chế

Theo ghi nhận của Báo Pháp Luật TP.HCM tại nhà nghỉ P.A, 4 đối tượng bao gồm: Huỳnh Văn Thà, Ngô Thanh Hoàn (27 tuổi), Nguyễn Thị Phương (27 tuổi) đều ngụ tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Thắm (33 tuổi; ngụ Đồng Tháp) đến thuê nhà nghỉ P.A tối 4-3, có biểu hiện sử dụng ma túy đá.

Nhận được tin báo của người dân, công an phường Nguyễn An Ninh đã tới nhà nghỉ P.A và yêu cầu Thà mở của để mời về làm việc. Lúc này, Thà đã có biểu hiện chống đối, đập phá ổ điện, tường nhà và la phông trần nhà nhằm tìm đường thoát thân ra bên ngoài. Tiếp đó, Thà lấy đồ đạc, bàn ghế trong phòng chèn cửa chính để ngăn cản lực lượng công an vào bên trong phòng nghỉ . Biết không thể trốn ra ngoài Thà đã đã quay lại bắt giữ và dí dao vào bụng Hoàn để làm con tin nhằm cố thủ với lực lượng công an.

Người dân hiếu kỳ tập trung xem

Cảnh sát 113 đã phải dung bình xịt hơi cay khống chế để đưa Phương và Thắm bên ngoài. Đến khoảng 8 giờ 20 phút, công an đã thuyết phục được Thà buông dao, thả Hoàn ra. Công an đã đưa nhóm của Thà về công an phường để làm việc.

Theo thông tin ban đầu, Thà và Hoàn gây ra một vụ trộm cắp tài sản tại TP.HCM rồi rủ Phương, Thắm cùng xuống Vũng Tàu thuê nhà nghỉ ở lại. Hiện công an TP.Vũng Tàu đang tiến hành lấy lời khai của nhóm trên.

KHÁNH LY