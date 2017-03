Phiên tòa chồng trộm vàng của vợ tạm ngưng 2 ngày

Vợ là người bị hại, chồng là bị cáo



Theo NGỌC HẬU (TTO)



Tại phiên tòa, Viện KSND tỉnh Tây Ninh truy tố ông Nguyễn Thanh Cần (47 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) về hành vi “trộm cắp tài sản” của chính vợ mình.Theo VKSND tỉnh Tây Ninh, ông Cần kết hôn với bà Nguyễn Thị Mén. Quá trình chung sống với nhau cả hai dành dụm được hơn 10 lượng vàng. Tuy nhiên, hai người hay xích mích và nhiều lần sống ly thân với nhau (trong một nhà nhưng khác phòng). Đến năm 2010, bà Mén giao ông Cần khai thác 2 ha cao su, còn mình quản lý vườn mãng cầu và kinh doanh xe tải, sau đó tích lũy và mua được hơn 17 lượng vàng (các loại 24K, 18K).Đến tháng 5-2012, do cần tiền làm ăn bà Mén đã hốt hụi, vay mượn thêm của một số người rồi cất vào két sắt. Tối 20-5-2012, biết bà Mén cùng con đi TP.HCM để giao hàng, ông Cần đã lấy kìm, tuốcnơvít phá cửa phòng, đục két sắt của vợ lấy số tài sản gồm 197 triệu đồng, hơn 29 lượng vàng (các loại 24K và 18K), tổng trị giá hơn 1,3 tỉ đồng. Sau đó, ông Cần dùng cưa sắt cưa cửa sổ phòng để tạo dựng hiện trường giả. Khuya cùng ngày, bà Mén đi giao hàng về phát hiện mất tiền vàng hỏi ông Cần bảo không biết nên đã báo công an. Trong quá trình điều tra, ông Cần đã thừa nhận thực hiện hành vi trên.Trước đó, tháng 8-2012, TAND tỉnh Tây Ninh đã xử phạt ông Cần 7 năm tù về tội "trộm cắp tài sản", ông Cần kháng cáo. Tháng 11-2012, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã xử phúc thẩm lại và tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại. Theo nhận định của tòa phúc thẩm, lời khai của bị hại (vợ của bị cáo) thể hiện số tài sản trên là tài sản chung của hai vợ chồng, nên cần phải làm rõ trị giá tài sản của bị hại là bao nhiêu, tài sản của bị cáo là bao nhiêu mới có thể định tội được.Mặc dù tại phiên tòa sơ thẩm ngày 1-7, cả ông Cần và bà Mén đều khẳng định tài sản trong két sắt là tài sản chung của hai vợ chồng. Bà Mén cũng cho biết bà không biết tài sản đó chồng mình lấy chứ nếu biết thì đã không báo công an. Tuy nhiên, trong quá trình luận tội, Viện KSND tỉnh Tây Ninh vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng ông Cần đã có hành vi chiếm đoạt tài sản bà Mén đang cất giữ là hành vi trộm cắp tài sản nên đề nghị mức án là 7-8 năm tù giam.Luật sư Nguyễn Huy Hùng (Đoàn luật sư TPHCM, bào chữa cho bị cáo) không đồng tình với quan điểm truy tố của Viện KSND tỉnh Tây Ninh. Theo ông Hùng, tài sản trong két sắt là tài sản chung của vợ chồng ông Cần, bà Mén, không phải tài sản riêng của bà Mén như nhận định của viện KSND tỉnh Tây Ninh. Hơn thế, cơ quan điều tra vẫn chưa phân định rõ tài sản của ông Cần bao nhiêu và bà Mén bao nhiêu theo yêu cầu của tòa phúc thẩm.Sau thời gian nghị án, hội đồng xét xử TAND tỉnh Tây Ninh tuyên bố tạm ngừng phiên tòa và sẽ tuyên án vào ngày 3-7.