Phiên tòa sơ thẩm vụ ván cờ bạc tỉ: "Kỳ thủ" Đinh Văn Mười khai bị ép cung

Do lượng người quá đông vượt sức chứa của phòng xử án, tòa đã bố trí hai phòng có màn hình truyền trực tiếp phiên tòa dành cho người dân và các phóng viên riêng biệt. Phiên xử buổi sáng diễn ra trong trật tự, an toàn, các phóng viên được tạo điều kiện tác nghiệp tốt, với sự hỗ trợ trực tiếp, tận tình của cán bộ công an và tòa án.

Đông đảo người dân đến xem phiên xử vụ án “ván cờ bạc tỉ"

Trong buổi sáng, ngoài đọc cáo trạng dài 15 trang, Hội đồng xét xử đã chất vấn một bị cáo là Đinh Văn Mười – "kỳ thủ" bị cáo buộc tội đánh bạc, với mức hình phạt bị viện kiểm sát đề nghị từ 2 đến 7 năm tù giam.

Cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Lèo (Sáu Lèo), Trần Văn Tân, Đinh Văn Mười ở khung hình phạt cao nhất của tội đánh bạc là từ 2 đến 7 năm tù. Riêng Nguyễn Văn Tân còn bị truy tố thêm tội cưỡng đoạt tài sản. Cha con Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Truyền - hai người giúp Trần Văn Tân cưỡng đoạt tài sản cũng bị truy tố về cùng tội danh trên. Bị can Ngô Huệ Phấn - người làm trung gian thu nợ trong những ván cờ bạc tỉ bị truy tố về tội gá bạc. Theo hồ sơ, Nguyễn Thanh Lèo, nguyên là phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng; Trần Văn Tân, nguyên giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe loại 3, tỉnh Sóc Trăng; Đinh Văn Mười, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng TP Sóc Trăng.

Theo cáo trạng, Đinh Văn Mười thành thật khai báo giai đoạn mới bị bắt tạm giam, nhưng sau đó đã phản cung, chối tội hoàn toàn. Tại phiên tòa, bị cáo Mười cương quyết khẳng định bản thân có đánh cờ nhưng chỉ là giải trí, không đánh cờ ăn vé số, ăn tiền như viện kiểm sát cáo buộc.

Trả lời chất vấn của Hội đồng xét xử về việc vì sau khi mới bị bắt, bị cáo lại khai nhận có đánh cờ ăn tiền, bị cáo Mười trả lời rằng do bị ép cung. Hội đồng xét xử hỏi ép như thế nào thì bị cáo Mười quanh co, cho rằng do cán bộ điều tra bảo nếu khai thì được tại ngoại nên đã khai đại, không đúng sự thật.

Đại diện viện kiểm sát đã nhận định bị cáo Mười quanh co chối tội, với nhiều câu trả lời bất nhất, không hợp lý. Chủ tọa cũng nhắc nhở bị cáo Mười nên thành thật khai báo để nhận được tình tiết giảm nhẹ.

"Kỳ thủ" Đinh Văn Mười kêu oan, chối tội, cho rằng mình bị ép cung

Trả lời về việc đánh cờ tướng của bản thân, bị cáo Mười nói rằng bản thân là thành viên câu lạc bộ cờ tướng, rất mê cờ, nên ai rủ là chơi, trong đó có Sáu Lèo (Nguyễn Thanh Lèo). Bị cáo Mười không nhớ là đánh cờ với Sáu Lèo bao nhiêu lần và ở những nơi đâu, chỉ biết rất nhiều lần, tại nhiều quán cà phê trong TP Sóc Trăng. Quá trình đánh cờ có cự cãi, nhưng không có đánh lộn như cáo trạng nêu.

Về việc cự cải, bị cáo Mười giải thích: “Sáu Lèo có cái tật thua là không chịu nghỉ, buộc bị cáo đánh hoài. Có hai lần bị Sáu Lèo không cho nghỉ chơi nên bị cáo bực, quăng bàn cờ, bỏ về. Trong đó, có một lần bị Sáu Lèo nắm xe lại không cho bị cáo chạy về, bị cáo có quơ tay và đẩy Sáu Lèo ra để được chạy xe về”.

Các “kì thủ” trước vành móng ngựa

Khi bị chất vấn rằng, vì sao chỉ đánh cờ giải trí mà phải nổi nóng, tức giận, bị cáo Mười lý giải: “Chuyện đánh cờ, nhiều khi cha con chơi với nhau còn cự lộn chứ nói chi bạn bè”. Một câu hỏi khác khiến bị cáo Mười lúng túng là trong quá trình chơi cờ giải trí với rất nhiều người, bị cáo có bị ai nắm lưng không cho đi giống như bị Sáu Lèo không?

Về việc vì sao không có thù oán, nhưng bị cáo Ngô Huệ Phấn lại khai bị cáo Mười có đánh cờ ăn tiền, bị cáo Mười lý giải: “Bị cáo Phấn đã vì tiền nên khai như vậy”. Viện kiểm sát hỏi cơ sở nào bị cáo khẳng định vậy, bị cáo Mười đáp: “Tôi đoán vậy”.

Sáu Lèo – "kỳ thủ" đã thua thảm bại đến gần 40 tỉ đồng

Bị cáo Ngô Huệ Phấn với vai trò trọng tài và người thu nợ cho các "kỳ thủ"

Bị cáo Trần Văn Tân – "kỳ thủ" đã thắng cờ Sáu Lèo đến 38 tỉ đồng

Phiên tòa sẽn tiếp tục xét hỏi vào chiều nay, lúc 13 giờ 30 phút, và dự kiến sẽ kết thúc phiên xử vào chiều mai, 10-7-2012. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc toàn bộ diễn biến của phiên tòa.

Bài và ảnh: TRẦN VŨ