Phiên xử hiếp dâm, cả bị cáo và bị hại đều khóc

Thật hiếm có một phiên xử mà không hề có thêm một người ngoài cuộc. Chỉ có vợ bị cáo lẽo đẽo dắt theo 3 đứa con, trong đó bị hại chính là con riêng của mình. Nhìn cảnh tượng éo le ấy, ai cũng thấy cám cảnh.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, năm 2000, chị Cầm Thị Lan (xã Vạn Xuân, Thường Xuân- Thanh Hóa) vào Gia Lai làm công nhân. Tại đây, chị Lan đã chung sống như vợ chồng (không đăng ký kết hôn) với anh Nguyễn Văn Quang (gốc Gia Lai) sinh ra cháu Cầm Thị H (SN 2001).



Năm 2003, do mâu thuẫn, chị Lan đã bỏ anh Quang và cùng con vào Đắc Lắc làm ăn. Năm 2006, chị Lan lại sống cùng với Vũ Trung Trường (SN 1981, quê Thái Bình) và sinh được hai con gái. Năm 2008, chị Lan đưa cháu H về nuôi.



Năm 2011, chị Lan cùng Vũ Trung Trường cùng hai con gái về xã Vạn Xuân (Thường Xuân) sinh sống. Tại đây, Trường cùng các con được nhập khẩu. Do cuộc sống khó khăn, tháng 5/2013, chị Lan vào Đà Nẵng làm thuê, để 3 con lại cho Trường chăm sóc.



Khoảng 23h ngày 17/6/2013, Trường đi uống rượu về thấy cháu H cùng 2 em đang ngủ trong nhà. Trường nảy sinh ý định giao cấu với cháu H. Trường đã bế cháu H ra phản rồi thực hiện hành vi đồi bại của mình mặc cho cháu H vùng vẫy, van xin.



Sáng ngày 18/6, thấy cháu H ra máu nhiều, Trường đã mang cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân chữa trị và dặn cháu nếu ai hỏi thì nói “đi lấy củi thì bị hai người lạ hãm hiếp”. Tuy nhiên, do thấy ân hận, sáng ngày 18/6, Trường đã đến cơ quan Công an huyện Thường Xuân đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.



Sáng ngày 23/10, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Trung Trường với tội danh “Hiếp dâm trẻ em”. Với hành vi phạm tội của mình, HĐXX tuyên phạt Vũ Trung Trường 13 năm tù giam.



Nghe xong lời tuyên phạt của HĐXX, bị cáo ôm mặt khóc rưng rức. Khi bị giải lên xe đưa về trại giam, hắn vẫn cố ngoái đầu quay lại nhìn theo dáng người vợ và những đứa con đáng thương của mình đang khuất dần.





Theo Nguyễn Thùy (DT)