Phiên Xử vụ Đề án 112: Ðồng loạt kêu oan

Ngày 15-1, trả lời câu hỏi của các luật sư, các bị cáo đồng loạt phản cung, cho rằng mình bị truy tố oan.

“Có sai sót nhưng không… trái luật”

Giải thích cho việc không lập kế hoạch đấu thầu, bị cáo Vũ Đình Thuần nói do nội dung công việc, bản chất Đề án 112 là công nghệ cao, lại mang tính an toàn, bảo mật thông tin. Đây là lần đầu tiên ban điều hành đề án thực hiện một dự án lớn như vậy nên khi triển khai, những quy định ràng buộc về mặt pháp lý không có và không biết học tập từ ai. Trong khi đó, vốn cấp cho đề án là ngân sách, được giải ngân theo từng năm, từng quý nên ban điều hành đề án không thể xây dựng được kế hoạch đấu thầu ngay từ đầu.

Từ đó, bị cáo cho rằng những hợp đồng đã ký “có sai sót nhưng… không trái luật”. Bị cáo biện hộ thêm: “Các thành viên trong ban điều hành cho dù có năm thứ trưởng của các bộ, ngành nhưng lại là cán bộ kiêm nhiệm nên không đóng góp được bao nhiêu”.

Lý giải việc ban điều hành đề án tổ chức đấu thầu hạn chế trong hợp đồng mua bán bản quyền phần mềm với ISA, bị cáo lập luận: “Dù ban điều hành đề án có đấu thầu rộng rãi thì cũng chỉ có một số ít đơn vị đủ khả năng tham gia”…

Bị cáo Vũ Ðình Thuần (giữa, hàng đầu) tại phiên xử.

Trái với cáo trạng, bị cáo nói không có chuyện xé lẻ hợp đồng vì các giáo trình, tài liệu được in rải rác trong ba năm, từ 2003 đến 2006. Ban điều hành đề án cũng không có thể bỏ sẵn nhiều tỉ đồng để in vì việc ký hợp đồng đều phải dựa vào nguồn ngân sách rót. Ngoài ra, đây là dự án đào tạo phục vụ cho các bộ, ngành và các địa phương nên ban điều hành đề án không thể triển khai đấu thầu hợp đồng in tài liệu ngay từ đầu vì không biết trước sẽ có bao nhiêu học viên, lớp học, cán bộ phải đào tạo.

Phản cung tập thể

Bị cáo Hà (nguyên giám đốc Công ty ISA) khẳng định đơn vị mình trúng thầu bởi có đủ năng lực tham gia đấu thầu. Trong hợp đồng với ban điều hành đề án, công ty của bị cáo “đã bỏ giá thầu thấp nhất và thực hiện đầy đủ thủ tục”.

Bị cáo Hà tố khổ cũng vì hợp đồng với ban điều hành đề án mà công ty của bị cáo “đứng trên bờ vực phá sản” và tranh thủ đòi nợ ban điều hành đề án hơn 10 tỉ đồng từ các hợp đồng đã ký: “Chúng tôi đã năm lần làm công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông xin được thanh toán. Suốt năm năm qua, để thực hiện hợp đồng với ban điều hành đề án, ISA đã thuê hơn 200 lập trình viên. Hiện công ty phải trả lương bằng tiền vay lãi ngân hàng”.

Trước khi kết thúc phần xét hỏi, khi tòa cho phép phát biểu, các bị cáo đều tranh thủ giải thích về sự tiền hậu bất nhất trong lời khai của mình với đủ thứ lý do. Có bị cáo còn cho rằng cơ quan điều tra tự ý điền lời khai vào biên bản. Ngoài ra, bị cáo Hà còn “tố” bị điều tra viên ép phải ký biên bản từ chối luật sư trong giai đoạn Hà bị khởi tố ở tội danh có khung hình phạt cao nhất là tử hình. Sau đó bị cáo cũng không được điều tra viên giải thích là ở khung hình phạt đó, bị cáo có quyền có luật sư chỉ định.

Nhân chứng cũng phản cung Luật sư: Có chuyện bị cáo Lương Cao Phi gửi giá trong hợp đồng in ấn hay không? Nhân chứng Việt Anh, Giám đốc Công ty In Khuyến học: Không có. Đây là số tiền công ty chi hoa hồng cho người môi giới hợp đồng được trích từ lợi nhuận của công ty. Luật sư: Chị có nhớ đã đưa số tiền 430 triệu đồng cho anh Phi không? Nhân chứng: Tôi không đưa trực tiếp cho anh Phi mà chỉ đưa cho anh Hải là bạn của anh Phi (người Phi thông qua để môi giới hợp đồng). Số tiền cụ thể bao nhiêu thì tôi không nhớ nhưng chỉ khoảng 60 triệu đồng. Sau đó hai anh ấy chia thế nào thì tôi không biết. Luật sư: Thế tại sao tại cơ quan điều tra, chị lại khai đã gửi 30% giá trị hợp đồng cho bị cáo Phi? Nhân chứng: Tại tôi nghe lỏm cán bộ điều tra nói anh Phi đã khai nhận số tiền hoa hồng là 30%. Vì nghĩ là giúp anh Phi nên tôi khai như vậy. Giờ tại tòa tôi xin khai lại...

THANH TÚ