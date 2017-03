Phó chánh văn phòng UBND huyện đột ngột mất tích

Nhiều ngày nay, vợ chồng ông Vinh không về nhà

Chúng tôi về xã Tân Quan, nơi ông Vinh cư ngụ tìm hiểu vụ việc. Dọc đường đến nhà ông Vinh, hỏi thăm người dân thì ai cũng biết chuyện của ông Vinh đã đi khỏi địa phương từ hơn 2 tuần nay, nhưng hỏi lý do thì họ đều xua tay, lắc đầu không biết...

Nhà ông Vinh ở ấp 4, xã Tân Quan (Hớn Quản). Căn nhà cấp 4 nằm trong lô cao su đóng kín cửa. “Gần đây nhiều người đến hỏi thăm chú Vinh có hay về nhà không, chú ấy đã đi khỏi nhà lâu chưa... Bà Loan từ thị xã Bình Long xuống kiếm chú Vinh nhiều nhất. Có hôm bà xuống từ sáng, chờ đến tận 10 giờ đêm mới về. Bà ấy còn cho tôi số điện thoại và nhờ khi nào chú Vinh về thì thông báo giùm.

Khoảng 2 tuần nay, cửa nhà chú Vinh luôn đóng kín, không một bóng người ra vào. Trước đó, nghe nói chú Vinh bán nhà, tôi sang hỏi thì vợ chồng chú ấy cười và nói chuyển ra Tân Khai sống. Nhiều người đến nhà tìm chú Vinh mới biết chú ấy đã bán nhà lúc nào không hay” - một hàng xóm nhà ông Vinh cho biết.

Hành vi có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền thuế đất

Từ số điện thoại mà người hàng xóm nhà ông Vinh cho, chúng tôi đóng vai một nạn nhân bị ông Vinh lừa tiền để liên hệ với bà Loan thì được biết bà cũng là một trong những nạn nhân bị ông Vinh lừa vay tiền rồi bỏ trốn.

Bà Loan cho biết: “Ông Vinh là mối vay tiền thông qua một người quen. Năm 2013, ông Vinh đã vay tôi 1,5 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng. Sau khi đáo hạn, ông Vinh thanh toán sòng phẳng.

Năm nay cũng với lý do đáo hạn ngân hàng, ngày 12-5, ông Vinh làm giấy vay tôi 1,6 tỉ đồng và hứa 10 ngày sau sẽ trả. Tin tưởng nên tôi cho vay với lãi suất 3.000 đồng/ngày/1 triệu đồng, nhưng giờ ông ấy đã cao chạy xa bay. Nửa tháng nay tôi liên lạc với ông ấy bằng điện thoại nhưng số máy đã khóa. Tìm đến nhà thì được biết ông Vinh đã bán nhà và rời khỏi địa phương”.

Sau khi biết sự việc, bà Loan đã làm đơn tố cáo ông Vinh lên UBND và Công an huyện Hớn Quản.

Để hiểu rõ hơn việc ông Vinh bỏ đi khỏi địa phương gây xôn xao dư luận, chúng tôi đã liên hệ với những người có trách nhiệm ở Văn phòng UBND huyện Hớn Quản để tìm hiểu và được biết: Gần đây, có dư luận cho rằng ông Vinh giả biên lai nộp thuế để trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước.

Sau khi cơ quan chức năng xác minh xong, UBND huyện đã có báo cáo gửi Thường trực huyện ủy. Tiếp đó, Thường trực huyện ủy Hớn Quản đã họp và có kết luận vụ việc với nội dung như sau: Theo báo cáo của UBND huyện về việc ông Nguyễn Duy Vinh, Phó chánh văn phòng UBND - HĐND huyện Hớn Quản làm giả giấy nộp tiền thuế, Thường trực huyện ủy giao UBND huyện chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an huyện điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 21-5, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản Trương Văn Thưa có Công văn số 687/UBND-NC chỉ đạo công an huyện điều tra vụ việc làm giả giấy nộp thuế. Cụ thể, tại công văn này, chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo: Giao công an huyện phối hợp các ngành liên quan điều tra, xác minh việc ông Nguyễn Duy Vinh làm giả giấy nộp tiền thuế trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ tịch UBND huyện yêu cầu công an huyện thực hiện khẩn cấp vụ việc này.

Theo thông tin thu thập được của phóng viên Báo Bình Phước, thời gian gần đây ông Vinh thường xuyên làm “cò” giấy tờ đất, đặc biệt “cò” chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Khi nhận làm “cò” đất, ông Vinh lo từ A đến Z.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Vinh lấy giấy thông báo nộp thuế. Khi nộp thuế, ông Vinh chỉ nộp những loại thuế có số tiền ít, còn những khoản thuế có số tiền lớn ông Vinh không nộp.

Tuy không nộp thuế nhưng ông Vinh đã dùng nhiều chiêu “biến hóa” ra biên lai giả để nộp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường rồi lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nạn nhân sau cùng và tấm mặt nạ bị lột

Vợ chồng bà Hà ở ấp Xạc Lây (xã Tân Quan) vẫn chưa hết lo lắng trước việc ông Vinh đi khỏi nơi cư trú. Gia đình bà Hà là nạn nhân của vụ việc mua bán nhà và đất với ông Vinh. Bà Hà cho biết: “Thấy cò đất nói ông Vinh có bán một căn nhà và 0,7 ha cao su liền kề với giá hơn 500 triệu đồng. Sau khi xem đất, hai bên đã thỏa thuận giá và làm thủ tục sang nhượng”.

Do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị ông Vinh đem thế chấp tại ngân hàng trước đó nên sáng 16-5, vợ chồng bà Hà mang theo 500 triệu đồng cùng ông Vinh ra ngân hàng trả nợ để lấy sổ về thực hiện hợp đồng mua bán đất.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, ông Vinh mới làm xong thủ tục giải chấp ngân hàng ở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Sau khi giải chấp, hai bên đến phòng công chứng để ký hợp đồng mua bán đất.

Bà Hà nói: “Ông Vinh đang đẩy cửa kính để bước vào phòng công chứng thì quay lại nói “Chị ơi, em ngại lắm, để lát nữa người dân về bớt em vào ký cho”. Thấy ông Vinh ăn nói đàng hoàng nên bà Hà cũng đồng ý. Sau đó, ông Vinh nói đi công chuyện một lúc.

Khoảng nửa tiếng sau, ông Vinh điện thoại nói “Cũng hết giờ làm việc rồi, chị về đi để sáng mai em ký cho”. Tôi nói không được, đến ký cho tôi liền thì ông ấy cúp điện thoại. Từ đó đến nay, tôi đến nhà tìm không thấy, điện thoại cũng không liên lạc được”.

Sau khi biết chân tướng ông Vinh, bà Hà đã nhiều lần tìm kiếm, liên lạc nhưng ông Vinh vẫn bặt vô âm tín. Khoảng 1 giờ sáng ngày 17-5, ông Vinh nhắn tin cho bà Hà. Chúng tôi xin trích nguyên văn: “Sự việc hôm qua là bất khả kháng, tôi không có sự lựa chọn nào tốt hơn, mong anh chị thông cảm. Tôi phải lánh đi một thời gian, hẹn gặp anh chị sau. Nhà cửa, đồ đạc nhờ anh chị giữ giùm, sẽ có người gửi chìa khóa cho anh chị, sau này sẽ tính. Mất mát gì là tôi bắt đền đấy. Hi”.

Chiều 30-5, vợ chồng bà Hà đã đến cắt hàng rào để vào tiếp quản vườn cao su của ông Vinh và bà Huyền.