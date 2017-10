Phó chủ tịch HĐND xã ‘khai tử’ mẹ nói gì?

Sáng 25-10, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà đã có quyết định kỷ luật về mặt đảng đối với ông Nguyễn Thế Hệ (53 tuổi, đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà). Chiều 25-10, ông Lê Xuân Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thạch Điền, đang làm quy trình kỷ luật ông Hệ về mặt chính quyền.



Lý do ông Hệ bị kỷ luật liên quan đến việc ông khai man tuổi của mẹ để hưởng trợ cấp người cao tuổi rồi lại “khai tử” mẹ khi mẹ đang sống. Cụ thể, ông Hệ bị kỷ luật cách chức đảng ủy viên, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Thạch Điền, kiêm công tác chính sách xã hội nhiệm kỳ 2010-2015; cách chức đảng ủy viên, phó chủ tịch HĐND xã Thạch Điền nhiệm kỳ 2015-2020. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Điền (nhiệm kỳ 2010-2015) và một số cán bộ liên quan cũng bị kỷ luật khiển trách.

Năm 2011, ông Hệ đã sửa năm sinh của mẹ ruột trong hộ khẩu từ 1939 thành 1930, sau đó làm hồ sơ cho mẹ được hưởng trợ cấp người cao tuổi. Từ đó đến tháng 3-2017, mẹ ông Hệ được hưởng trợ cấp 270.000 đồng/tháng. Năm 2017, khi chuyển cho phía bưu điện đi phát chế độ người cao tuổi thì nhân viên bưu điện phát hiện sự việc. Lúc này ông Hệ đang làm phó chủ tịch HĐND xã Thạch Điền đã chỉ đạo kế toán làm giấy khai tử cho mẹ ông, đề nghị thôi trả chế độ trợ cấp từ tháng 4-2017.

Chiều 25-10, trao đổi với PV, ông Hệ cho biết: “Về mặt đảng tôi đã bị kỷ luật, cách chức rồi, ít hôm nữa sẽ họp HĐND xã, tôi sẽ nghỉ luôn chức vụ phó chủ tịch HĐND xã. Số tiền 14 triệu đồng nhận sáu năm nay tôi đã trả lại đầy đủ”.

Lý giải về việc khai lại năm sinh của mẹ ruột, ông Hệ nói: “Thời điểm 2011, mẹ tôi bị bệnh tim, hoàn cảnh khó khăn. Tôi thấy mẹ có giấy chứng nhận căn cước do công an cấp năm 1972 ghi mẹ sinh năm 1930. Tôi hỏi mẹ thì mẹ nói mẹ mồ côi từ nhỏ nên không nhớ năm sinh chính xác. Lúc đó cũng đông người làm, tôi nghĩ làm rồi sẽ sửa trong CMND cho mẹ sinh năm 1930. Khi tôi ra Công an huyện Thạch Hà thì họ nói không thể thay, sửa được CMND, cho nên tôi để vậy, nếu Nhà nước cho hưởng thì hưởng, không cho hưởng mình trả lại”.

Trả lời câu hỏi vì sao lại “khai tử” mẹ, ông Hệ cho rằng: “Mình thương mẹ làm cho mẹ. Mẹ thì cũng tàn tật, bị bệnh suy tim độ 3, chứ không làm cho ai. Tôi không sửa được CMND cho mẹ nên để vậy. Lúc cán bộ chính sách nghỉ sinh thì giao cho một cán bộ kế toán kiêm nhiệm. Tôi mới nói “con cắt chế độ cho chú cái” thì cán bộ này không cắt mà chuyển chế độ của mẹ tôi đi nơi khác nhưng không chuyển được. Tôi mới nói báo cắt giảm, nguyên nhân cắt giảm là do chết để khỏi ảnh hưởng đến dư luận này khác, chứ tôi không nghĩ kỹ…”.