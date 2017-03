Phó chủ tịch Hội người cao tuổi làm trẻ 13 tuổi có thai

Công an huyện Tân Hưng (Long An) cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKS truy tố bị can Bùi Văn Đặng (62 tuổi, nguyên phó chủ tịch Hội người cao tuổi xã Hưng Điền B) về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo kết quả điều tra, khoảng giữa năm 2013, ông Đặng đang ngồi trong nhà mình thì thấy cháu L. (13 tuổi) đi bán vé số ngang qua nên gọi vào. Ông Đặng mua của L. 5 tờ vé số và dụ dỗ cháu L. cho quan hệ tình dục.

Nửa năm sau, gia đình phát hiện bụng cháu L. to bất thường nên đưa đi siêu âm, phát hiện L. đã mang thai. Lúc này cháu L. mới kể lại vụ việc nên gia đình đã tố cáo ông Đặng với cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, ông Đặng đã thừa nhận hành vi giao cấu với cháu L. Sau khi vụ việc bị phát giát, ông Đặng đã xin nghỉ làm tại Hội Người cao tuổi xã.

Theo TTO