Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng: Cưỡng chế không bồi thường là đúng (!?)

Sáng 2-2, chị Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) và Phạm Thị Hiền (vợ ông Quý) đã có mặt tại cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng theo giấy triệu tập. Tại đây, công an đã thông báo cho hai người là người thân của họ đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an TP. Công an cũng thông báo cho hai người quyền yêu cầu luật sư bào chữa. Riêng luật sư bào chữa cho ông Vươn, ông Quý thì phải có sự đồng ý của chính hai bị can này.